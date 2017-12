Veda patrí iba mužom, hovoria predsudky po celom svete

Výskum ukázal, že stereotypy o mužskom svete vedy existujú na celom svete.

1. okt 2015 o 18:04 Matúš Halás

Autor: Matúš Halás

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď si nositeľ Nobelovej ceny za medicínu Tim Hunt v júni tohto roka nevinne zavtipkoval na účet svojich kolegýň, netušil, že ho to bude stáť miesto na prestížnej univerzite.

Poznámkou o tom, že ženám v laboratóriu sa môže stať len to, že „sa do nich zamilujete, ony sa zamilujú do vás, alebo sa rozplačú, keď ich kritizujete“, však nechtiac vyjadril prevládajúce rodové predsudky o vede.

Štúdia v časopise Journal of Educational Psychology totiž tvrdí, že veda je vo väčšej alebo v menšej miere celosvetovo vnímaná ako mužská záležitosť.

Problém prírodných vied?

„Stereotypy spájajúce vedu s mužmi možno nájsť na celom svete, a to aj v spoločnostiach so zdanlivou rodovou rovnosťou,“ vysvetľuje pre magazín Science hlavný autor štúdie David Miller z univerzity Northwestern v Spojených štátoch.

Vedci skúmali údaje zo vzorky zhruba 350-tisíc respondentov zo 66 krajín sveta vrátane Slovenska. Ich priemerný vek bol 27 rokov a štyri pätiny z nich mali aspoň nejakú skúsenosť s univerzitným vzdelávaním.

Výskumníci zistili, že skúmané predsudky súviseli s podielom žien študujúcich prírodovedné odbory v danom štáte. Vďaka tomu možno pochopiť, prečo aj v rovnostárskej krajine, akou je Holandsko, vnímali vedu ako mužskú záležitosť.