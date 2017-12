Amazon je ako Uber, začal dávať prácu poslíčkom

Nová služba Amazon Flex pomáha zarobiť tým, ktorí sa chcú vydať na kariéru poslíčkov.

30. sep 2015 o 9:12 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Ak Uber dáva prácu taxikárom, Amazon by chcel vyjsť v ústrety poslíčkom. V Seattli spustil v stredu novú službuAmazon Flex, ktorá alternatívou na doručovanie tovaru. Namiesto pošty či špedície budú doručovať zásielky bežní občania.

Služba, ktorá štartuje v domovskej centrále firmy, sa čoskoro rozbehne aj na Manhattane, v Chicagu, Miami, Dallase a ďalších regiónoch v USA. Ak bude mať testovacia prevádzka úspech, firma by mohla so službou prísť aj ďalších krajín.

Honorár dosahuje výšku od 18 do 25 dolárov na hodinu a služba pokrýva dodávku tých tovarov, ktoré boli objednané v rámci služby Amazon Prime Now. Jedná sa o zásielky, ktoré musia byť doručené v priebehu jednej hodiny. Či to poslíčkovia stihnú pešo, na bicykli alebo v automobile, je iba na nich. Amazon však vyžaduje, aby automobil vlastnili.

Poslíček tiež potrebuje smartfón s Androidom a doručovateľskú aplikáciu. Pri nábore sa každý rozhodne, či mu viac budú sedieť dvoj-, štvor- alebo 8-hodinové pracovné zmeny. Ponuka sa preto môže stať doplnkovým zárobkom, ale aj hlavným zamestnaním.

Poslíčkovia však nie sú podľa magazínu The Verge zamestnancami v pravom zmysle slova. Vzťah je podobný ako pri Uberi, ktorému mnohí vyčítajú, že sa zbavuje sociálnych povinností a žiada od svojich vodičov, aby boli iba externými partnermi.