Zločin chcú predpovedať skôr ako sa stane, technológia existuje

Technológie majú zvýšiť ostražitosť polície. Môže tak lepšie zakročiť v prípade, ak nastanú problémy.

29. sep 2015 o 12:05 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Sadnete za obrazovku počítača a uvidíte zločiny, ktoré sa môžu stať v najbližších hodinách. Aj keď to vyzerá ako scéna z filmu Minority Report, na podobnej technológii pracuje firma Hitachi. Chce pomôcť polícii pri strážení verejného poriadku.

Expertný systém PCA vyhľadáva súvislosti medzi informáciami prichádzajúcimi z viacerých zdrojov. Číta diskusie na sociálnych sieťach, sleduje pohyb verejnej dopravy, ráta so zápchami, počasím či údajmi z dlhodobých štatistík. Z tohto balíka dát vytvára prognózy, ktorým dáva na mape grafickú podobu.

Vývojári systému pritom veria, že ich nástroj sa dokáže rýchlo prispôsobiť akémukoľvek prostrediu. Zo živých dát vytvorí pravdepodobnostné modely a tie potom premietne na mapu.

Policajné hliadky vďaka takýmto prognózam vedia, v ktorom okrsku majú zvýšiť ostražitosť či aký druh zločinu sa im môže pri výkone práce dostať do cesty.

Aj keď to znie ako vedecká fantastika, zdá sa, že by to mohlo fungovať. Expertné systémy dokážu podľa magazínu Digital Trends získavať z množstva dát ucelený prehľad o situácii a keďže ľudia čoraz častejšie zdieľajú svoje súkromie, pomáha to pri vyhodnocovaní údajov.

Podobné systémy úspešne využívajú finančníci obchodujúci na kapitálových trhoch. Softvérové roboty sledujú správy a sociálne siete, aby odhadli, ktorá z firiem poletí nahor a ktorá padne.