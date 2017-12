Google vás pozná, ukáže vám personalizovanú reklamu

Čoskoro budete na serveroch vídať reklamu, ktorá je šitá priamo vám na mieru.

29. sep 2015 o 10:12 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Zaregistrujete sa v internetovom obchode s turistickým vybavením a kúpite si tam plynový varič. Od tejto chvíle sa možno na stránkach stretnete s reklamou na plynové náplne a príslušenstvo k novozakúpenému modelu od predajcu, kde ste varič kúpili.

Google plánuje pre svojich inzerentov sprevádzkovať novú službu, pri ktorej využije informácie o používateľských účtoch. Všetky dáta bude párovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zachytí pri vašom prihlásení ku Gmailu či na mobilnom zariadení pri synchronizácii.

Inzerenti tak budú môcť určiť nielen záľuby cieľovej skupiny, ale aj konkrétne e-mailové kontakty, ktoré budú cieľom reklamy. Ak pri registrácii služieb či internetových obchodov využijete svoj e-mailový účet od Google, do budúcna je možné, že vás firmy zasiahnu aj cez reklamný systém.

Môže sa preto podľa magazínuThe Verge stať, že sa vám budú pripomínať s tovarom a službami pre nákup i tam, kde by ste od nich správy neočakávali. E-mailové avíza a reklamy sú štandardom, mnohí ich však bez čítania hádžu do koša. Ak sa personalizované avíza objavia v reklamných prvkoch webových stránok, odozva môže byť väčšia.

Google chce týmto krokom zaistiť presnejšie cielenie reklamy a správa sa podobne ako Facebook.