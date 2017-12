NASA vyriešila záhadu Marsu, na planéte stále tečie voda (+video)

Objav vody na Marse zvyšuje šance na možný mimozemský život.

28. sep 2015 o 18:18 Tomáš Prokopčák

Dlhé stopy zanechala tečúca voda na Marse.(Zdroj: NASA/JPL/University of Arizona)

WASHINGTON, BRATISLAVA. „Na dnešnom povrchu Marsu tečie voda,“ priznáva Michael Meyer, šéf výskumu Marsu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.

„Preto predpokladáme, že je prinajmenšom možné, že tam aj dnes jestvuje prostredie umožňujúce život,“ zdôrazňuje pre denník Guardian.

Je len pár minút pred tlačovou konferenciou, ktorú úrad cez víkend propagoval vyhláseniami o rozlúštení veľkej záhady červenej planéty. Tou záhadou napokon bola prítomnosť kvapaliny a zrejme i podmienky vhodné na existenciu mimozemského života.

Nielen kedysi dávno v minulosti, ale aj dnes, na súčasnom Marse.

video //www.sme.sk/vp/32454/

Tmavé pásy v kráteri Garni vytvorila tečúca voda v letnom období Marsu. (zdroj: NASA)

Slaná a exotická

Hypotézy o vode na Marse jestvujú dlho. Vedci už roky predpokladajú, že pred miliardami rokov tieklo na planéte viac vody než na našej mladej Zemi.

No dnes by ste na žiadne marsovské more nenarazili - vesmírne sondy aj rovery zväčša ukazovali iba studené, vyprahnuté, červenkasté teleso. Ľad sa mal možno nachádzať pod povrchom, prípadne na póloch v kombinácii s inými látkami.

Teraz však NASA a vedci v článku v magazíne Nature Geoscience potvrdili, že voda na planéte stále tečie.

Akurát vo forme, ktorá našu vodu z kohútika príliš nepripomína a najbližšie prirovnanie je asi posolená ľadová cesta, pričom práve vďaka soli sa ľad rýchlejšie topí. Na Marse v extrémnych mínusových teplotách rôzne soli umožňujú, že kvapalina tečie i pri teplote mínus 70 stupňov.

„Našou úlohou bolo na Marse nasledovať vodu,“ vysvetľuje v tlačovom vyhlásení úradu John Grunsfeld, ktorý dohliada na vedecké misie v NASA. „Teraz máme presvedčivé vedecké dôkazy, ktoré potvrdzujú to, čo sme dlho predpokladali.“

video //www.youtube.com/embed/MDb3UZPoTpc

Voda pomôže

Už v roku 2010 bakalársky študent Lujendra Ojha narazil na zvláštne sezónne útvary na snímkach z obežnej dráhy Marsu. Pôvod týchto tmavých pásov však zostával záhadou, i keď slaná voda bola jedným z podozrivých.

Teraz kamera HiRISE vesmírnej sondy MRO objavila štruktúry v ďalších regiónoch. Vyskytovali sa v lete a začiatkom marsovskej jesene zmizli. Keď zábery tmavých pásov vedci spárovali s dátami z iného prístroja, spektrometra CRISM, narazili na znaky hydrátov soli.

Ukázalo sa, že časom sa strácajú a dôvodom bolo, že vyschli.

„Potrebovali sme viacero vesmírnych sond i viacero rokov, aby sme vyriešili túto záhadu,“ dodáva Meyer. „Ale teraz vieme, že na povrchu studenej, púštnej planéty je kvapalná voda.“

Vedci ešte netušia, odkiaľ voda na Marse pochádza. No už sama existencia tečúcej vody na planéte je dobrou správou pre budúce misie. Ukazuje sa totiž, že každou ďalšou kozmickou výpravou rastú šance na existenciu aktuálneho života na červenej planéte.

Zároveň platí, že prítomnosť exotickej vody uľahčí budúce misie astronautov. Cesta človeka na Mars by tak mohla ušetriť na prepravovaných zásobách – pretože časť kľúčových potrieb na prežitie by ľudia jednoducho našli priamo na telese.

doi:10.1038/ngeo2546