Virtuálna realita bude lacná, kúpite ju za 99 dolárov

Prichádza zlomový bod pre virtuálnu realitu, konečne môže zaujať široké masy.

28. sep 2015 o 14:08 Milan Gigel

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Tvári sa ako skutočný priestor. Otočíte hlavu a obraz pred očami sa vám zmení rovnako, ako keď sa dívate na svet okolo seba. Tento zážitok však pochádza z počítača.

Ak ste doposiaľ mali pocit, že ide len o technologický výstrelok pre hráčov hier, na sklonku tohto roka sa môže všetko zmeniť. Samsung s firmou Oculus spustí už v novembri predaj novej multimediálnej súpravy Gear VR za ľudovú cenu: 99 dolárov.

Novinka je podľa magazínu Engadget o polovicu ľahšia ako jej vývojársky predchodca, a aj jej cena je polovičná. Spárovať ju možno s ľubovoľným zo zariadení Samsung Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge alebo Galaxy S6 Edge +.

Samsung však nie je jedinou firmou, ktorá sa po boku tohto projektu angažuje. Facebook, ktorý spoločnosť Oculus vlastní, pred niekoľkými dňami predstavil videá vo formáte 360-stupňových panorám, vhodný obsah začali prednedávnom ponúkať i ďalšie firmy.

Zdá sa, že virtuálna realita by v technologickom segmente mohla prevziať štafetu investícií, ktoré sú spotrebitelia ochotní do svojej domácej elektroniky robiť. Kým výrobcovia televízorov už niekoľko rokov vážnejšiu revolúciu nepredviedli, internet vecí akoby so svojim potenciálom múdrych zariadení predsa len napredoval pomalšie, ako by mnohí očakávali. Poslabší je aj nárast v predaji múdrych hodiniek, od ktorých si firmy sľubovali priveľa.

Virtuálnu realitu sme dosiaľ spájali s extrémne drahým hardvérovým vybavením. Teraz však prichádza vo formáte, ktorý si môže dovoliť každý. Facebook sa netají svojimi ambíciami, headsety pre virtuálnu realitu v posledných dvoch rokoch ukázalo viacero popredných firiem.