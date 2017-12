Vedci zistili, ako zalepiť srdce lepidlom (týždeň vo vede)

Vo vedeckom prehľade týždňa nájdete aj rekord kvantovej teleportácie a vzácne video exoplanéty.

26. sep 2015 o 16:20 Dominik Holič

1. Povolenie na výskum

Keď tento rok publikovali čínski vedci výsledky svojho výskumu na ľudskom embryu, vyvolali v akademických kruhoch rozruch.

Išlo totiž o prvú štúdiu, ktorá opisovala genetickú manipuláciu s ľudským zárodkom - čo je oblasť výskumu, ktorá je pre mnohých tabu. Britskí vedci však teraz podobne žiadajú od úradov povolenie použiť metódu CRISPR na skúmanie geneticky upravených zárodkov ľudského života.

2. Záchrana afrických farmárov

Jednou z najväčších výziev súčasnej spoločnosti je vysporiadať sa s následkami klimatických zmien. Približne tretina emisií skleníkových plynov pritom pochádza z poľnohospodárskej činnosti. Sami farmári sa musia prispôsobovať zmenám počasia a budúcnosť ich práce by mohla spočívať v lacných a technologicky nenáročných postupoch a vo vzdelávaní.

3. Rekord kvantovej teleportácie

Vedcom sa podarilo dokázať, že takzvaná kvantová teleportácia môže cez optické káble fungovať aj na veľké vzdialenosti. Kvantovú informáciu uloženú vo fotóne premiestnili na vzdialenosť, ktorá štvornásobne prekonala doterajší rekord.

4. Zalepiť srdce

Ak potrebujete zaceliť dieru v srdci - skutočnú fyzickú, nie romantickú - ale nechcete danému človeku otvárať hruď, riešenie pre vás majú vedci z Harvardovej univerzity. Potrebujete dva balóny, ohybné zrkadlo, optický kábel a špeciálnu náplasť pokrytú lepidlom.

5. Video exoplanéty

Beta Pictoris b je plynná planéta približne desaťkrát väčšia ako Jupiter a nachádza sa vo vzdialenosti 60 svetelných rokov od Zeme.

Ak by sme cestovali rýchlosťou sondy New Horizons, výlet ku nej by nám trval viac ako milión rokov. Video zložené zo série obrázkov zachytáva časť 22-ročnej obežnej dráhy tejto exoplanéty a ponúka dosiaľ najlepší pohľad na vzdialenú planétu obiehajúcu okolo hviezdy.