Dotykové displeje môžu dostať hmatateľné tlačidlá

Nová technológia umožní vytvárať dočasné tlačidlá na želanie.

25. sep 2015 o 12:03 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Buď si zvyknete, alebo sa budete navždy cítiť neisto. Dotykové ovládanie je v porovnaní so skutočnými tlačidlami ako z úplne iného sveta. Aj to je dôvod, prečo pri práci na tablete nejeden používateľ siaha po skutočnej klávesnici.



Akademici z Technische Universität Berlin pracujú na technológii, ktorá by jedného dňa mohla vyústiť do nového používateľského zážitku. Pracujú s priehľadným gélom, ktorý sa v priebehu sekúnd pri zahriatí prúdom zmení na pevnú hmotu. Avšak iba dovtedy, kým opäť neochladne, aby sa rozplynul.



Prvé experimenty ukazujú, že ide o materiál, ktorý možno zlúčiť s dotykovými displejmi. Na povel tak možno vytvoriť tlačidlá, ktoré sa fyzicky objavia na povrchu, aby ich bolo možné nahmatať. Pre písanie všetkými desiatimi to stále nestačí, novinka by však mohla priniesť pohodlie napríklad pri ovládaní navigácií, rádií a palubných počítačov v automobiloch.



Vodič by mohol nahmatať tlačidlá bez toho, aby strácal svoje sústredenie odklonom zraku od vozovky. Vedci sa však budú musieť popasovať ešte s viacerými výzvami, kým sa im podarí technológiu doviesť do úspešného konca.



Materiál po zmene skupenstva stráca svoju priehľadnosť a aj jeho reakcia pri zohrievaní nie je najrýchlejšia. Časom by sa to však mohlo zmeniť.

Podobné projekty predstavilo podľa magazínuEngadget už viacero spoločností, zdá sa že dopyt po takomto riešení v radoch výrobcov existuje.