Vedci odhalili pach smrti

Prelomové poznatky môžu pomôcť pri výcviku psov, ktoré hľadajú mŕtvych po nešťastiach.

24. sep 2015 o 18:23 Dominik Holič

TENNESSEE, BRATISLAVA. Minimálne vo filmoch rôznych žánrov mohla väčšina ľudí vidieť, ako jedna z postáv označí pred dramatickou scénou nepríjemnú arómu ako pach smrti či mŕtvol.

Vedci však po ňom neúspešne pátrajú už viac než desať rokov. Prelomové výsledky obsahuje až nedávna štúdia zverejnená v online magazíne PLOS One.

Ovocný zápach

Belgickí výskumníci začali so vzorkami tkaniva a orgánmi zo šiestich tiel po pitve, ktoré umiestnili do nádob v laboratóriu. Do ďalších potom vložili vzorky 26 zvierat vrátane prasaťa, zajaca, korytnačky či žaby.