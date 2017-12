Firefox prichádza s novým chatom, chce spájať ľudí

Nová funkcia umožňuje textovú komunikáciu medzi používateľmi.

24. sep 2015 o 12:51 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Mozilla obohatila najnovšiu verziu internetového prehliadača o novú funkciu. Všetci, čo vo svojich notebookoch a stolových počítačoch aktualizujú na verziu číslo 41, budú mať možnosť komunikovať so svojimi priateľmi.



Nový čet je súčasťou iniciatívy, ktorej sa Mozilla chopila v spolupráci s firmou Télefonica. K doterajšiemu nástroju Hello video call pribúda novinka – textová komunikácia v podobe, v akej ju poznáme v súvislosti s platformami Skype či Google Hangouts.



Systém je podľa magazínu Engadget navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpodmienečnú registráciu používateľského účtu. Funguje aj v anonymnom režime, kedy stačí svojim kontaktom zaslať poštou či iným kanálom jednorazový odkaz.



Ten možno otvoriť v ľubovoľnom internetovom prehliadači a pripojiť sa do diskusie. Novinka sa čoskoro zjaví aj v mobilnej verzii prehliadača, aké má Mozilla plány do budúcna nie je zrejmé. Zdá sa však, že má ambície posilniť svoje postavenie na trhu telekomunikačných služieb.



Dosiaľ mohli používatelia svoje účty využiť pri synchronizácii dát medzi zariadeniami, komunikácia bude novým priestorom. V súčasnej podobe je funkcia navrhnutá pre príležitostných používateľov, ktorí sa ocitnú napríklad pri cudzom počítači, kde nemajú možnosť nastaviť si svoj softvér, alebo nedôverujú prevádzkovateľovi, ktorý by mohol zachytiť ich digitálnu identitu.