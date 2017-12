NASA chce lietadlám ušetriť čas, palivo a znížiť emisie

Aplikácia pomôže vylepšiť prevádzku lietadiel, stačí mať na palube tablet s internetom.

24. sep 2015 o 10:30 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Ak sa vedci z NASA pustia do práce, nemusí to vždy znamenať, že svoju pozornosť upriamujú na vesmírne projekty. Svedčí o tom nový projekt TAP, ktorý je určený pre leteckú prepravu.



Nová aplikácia môže podľa magazínu Engadget skrátiť časy letov, ušetriť palivo a znížiť emisie pri osobnej a nákladnej leteckej preprave. Na paluby pravidelných liniek môže vstúpiť bez toho, aby museli letecké spoločnosti modernizovať techniku na palube. Všetko sa vmestí do tabletu s internetovým pripojením.



Aplikácia slúži na výpočet optimálnej trasy letu. Berie pri tom do úvahy nielen vytýčený smer, ale aj poveternostné podmienky, informácie z meteorologických družíc či smer vetra, ktorý je podporou či brzdou pohybu lietadla.



Tablet preberá informácie nielen z internetových zdrojov, ale aj z informačného systému lietadla a všetky drobné úpravy trasy hlási automatickému dohľadovému systému tak, aby nemohol spôsobiť kolíziu pri križovaní s ostatnými lietajúcimi strojmi.



Letecké spoločnosti plánujú nasadzovať novú technológiu v časovom rámci troch rokov, zatiaľ sa príležitosti chopili Virgin America a Alaska Airlines.



Prednosťou aplikácie je, že pomáha premostiť časový nesúlad medzi dátami, s ktorými piloti doposiaľ pracovali a realitou. Kým letecké podklady sú zvyčajne pripravované s trojhodinovým predstihom, nová aplikácia pracuje v reálnom čase.