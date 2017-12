Hľadáte notebook a tablet pre študenta? Poradíme vám (+recenzie)

Chystáte sa kúpiť notebook alebo tablet pre študenta? Pripravili sme niekoľko tipov, aby ste sa vyznali v stovkách dostupných produktov.

30. sep 2015 o 13:13 Matúš Paculík

Ako by malo vyzerať správne zariadenie pre študenta? Záleží, na čo ho bude používať. Otestovali sme však niektoré notebooky a tablety, ktoré by sa mohli študentom hodiť.

Malý tablet: Lenovo TAB 2 A8-50LC

Šikovný tablet s 8-palcovým HD displejom, ktorý funguje aj ako telefón. Lenovo vie vyrobiť zaujímavé zariadenia, pričom s cenou sa vždy drží pri zemi. Lenovo TAB 2 A8-50 je tablet dostupný v dvoch verziách – základná Wi-Fi s cenou 139 eur a za príplatok 30 eur môžete mať spomínanú 4G verziu s funkciou telefonovania a mobilných dátových prenosov, takže môžete byť neustále on-line. Zariadenie používa 4-jadrový čip, v prípade Wi-Fi verzie model MediaTek MT8163 a pri LTE verzii MT8735.

V obidvoch prípadoch je to moderný 64-bitový čip s výkonom nižšej strednej triedy (my sme namerali skoro 27 tisíc bodov v teste AnTuTu). Moderný grafický čip Mali-T720 postačí na väčšinu novších hier, limitovať vás tu bude iba malá kapacita operačnej pamäte. Jeden gigabajt je v dnešnej dobe málo nielen pre náročné hry, ale aj pre aktívne používanie viacerých aplikácií naraz. Pamäťovú kartu si kupovať nemusíte, 16 gigabajtov úložného priestoru je v tomto segmente nadštandard, pričom používateľovi je dostupných skoro 12 gigabajtov.

Tablet vyzerá a pôsobí adekvátne svojej cene, nečakajte kovové materiály, ani špeciálnu ochranu displeja. V prípade častejšieho prenášania si určite dokúpte ochranný obal a fóliu na displej, čo ale odporúčame pre všetky tablety nižšej a strednej triedy. Použitých plastov sa nebojte, na dotyk pôsobia príjemne a celá konštrukcia pôsobí dostatočne pevne na to, by vydržala život aj so študentom.

+ funguje aj ako telefón, dobrá konštrukcia, výkon

- len HD displej, 1 GB RAM

Cena: 169 eur

Veľký tablet: Samsung Galaxy Tab E 9.6

Má uhlopriečku 9,6 palca, HD rozlíšenie 1280 x 800 bodov a striedmy hardvér. Základný tablet od Samsungu s veľkou uhlopriečkou nie je drahý, no nečakajte od neho rekordy v testoch či jemné zobrazenie fotografií. Určený je na bežné používanie vrátane prezerania webových stránok, Facebooku a na hranie jednoduchých hier.