Múdra elektronika má byť bezpečnejšia, firmy sa zoskupujú

Nové odvetvové združenie má nastoliť bezpečnosť v múdrej elektronike.

23. sep 2015 o 14:19 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Inteligentná elektronika je zraniteľnejšia ako kedykoľvek v minulosti. Ukázal to už nejeden výrobca, ktorý sa rozhodol prepojiť svoju techniku s internetom. Hackeri prelomili bezpečnosť múdrych chladničiek, televízorov, detských kamier i set-top boxov.



Vo väčšine prípadov poukázali na to, že zariadenia obsahovali detské firmy. Narozdiel od softvérových vývojárov, firmy zameriavajúce sa na techniku nemajú potrebné skúsenosti so zabezpečením.



To by sa malo v dohľadnej budúcnosti zmeniť. Viac ako 30 firiem sa zoskupilo do nového konzorcia NMI, ktoré má dohliadnuť na to, aby boli ich zariadenia bezpečnejšie. Medzi firmami sú aj technologické špičky, akými je napríklad Intel.



Výrobcovia čipov, softvérové firmy a vývojári spotrebnej elektroniky budú podľa BBC hľadať cestu k pravidlám a technológiám, ktoré by mohli urobiť internet vecí bezpečnejším. Senzory, komunikačné rozhrania a nástroje pre vzdialenú správu a komunikáciu tak možno jedného dňa budú prechádzať bezpečnostným auditom.



Hoci sa zatiaľ nehovorí o jednotnom prístupe či platforme, ktorá by premostila útržkovitý prístup jednotlivých výrobcov, niet pochýb o tom, že s podobnými snahami sa v dohľadnej dobe budeme stretávať. Domácnostiam zatiaľ nik neponúkol systém, ktorý by dokázal všetky nové zariadenia prepojiť tak, aby si rozumeli navzájom a bolo ich možné ovládať z jedného miesta.