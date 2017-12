Časopis Quark oslavuje dvadsať rokov

Popularizačný magazín funguje na trhu už dve desaťročia. Teraz oslavuje.

23. sep 2015 o 15:22 Dominik Holič

BRATISLAVA. Fyzika pozná v súčasnosti šesť typov kvarkov. Fanúšikovia vedy a techniky na Slovensku však poznajú aj siedmy. Popularizačný časopis Quark sa v novinových stánkoch objavuje každý mesiac už dvadsať rokov.

Quark je nástupcom podobného náučného časopisu Elektrón, ktorý zanikol po revolúcií v roku 1989. Začala ho vydávať rovnaká skupina redaktorov, ktorá sa zameriava na šírenie nových poznatkov z oblasti vedy a techniky formou prístupnou aj pre laickú verejnosť.

Do magazínu prispievajú aj členovia Slovenskej akadémie vied, odborníci z jednotlivých výskumných oblastí a vysokoškolskí pedagógovia. Podľa šéfredaktorky Jany Matejíčkovej c hcú vzbudiť záujem najmä mladšieho publika, no Quark oslovuje aj starších študentov.

Oslava časopisu sa konala v utorok 23. septembra v priestoroch Centra vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, ktoré ho vydáva. Podľa tlačovej správy z podujatia oňho mali najväčší záujem študenti stredných škôl, ktorí sa mohli stretnúť s prispievateľmi alebo si pozrieť úplne prvé vydanie časopisu.