Hackeri vidia hráčom pokru do kariet, oberajú ich o peniaze

Škodlivý kód odosiela záznamy z obrazovky, aby odhalil karty hráčov.

23. sep 2015 o 12:09 Milan Gigel

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Je to nová stratégia, pri ktorej možno zarobiť peniaze. Hackeri vyrobili škodlivý kód, ktorý špehuje obrazovky pokrových hráčov. Okrem prevádzkovateľov hazardu tak pozná ich karty aj ľudský protivník.



Na novú hrozbu podľa magazínu PokerNews upozornila firma Eset, ktorá škodlivému kódu dala meno Odlanor. Do počítačov sa dostáva cez falošné inštalačné programy, z ktorých mnohé súvisia práve s hazardom. Majú podobu trójskeho koňa. Utajený špehovací softvér striehne na moment, kedy sa používateľ prihlási k hre, aby odosielal záznamy z obrazovky.



Z nich hackeri vyčítajú používateľské meno a karty, ktoré má človek na ruke. Pripoja sa cez web hazardu k hre a vyhrávajú nad protivníkom, ktorému nazerajú do virtuálnej dlane. Hrozba sa týka tých, ktorí pristupujú k herným systémom PokerStars a Full Tilt Poker.



Zatiaľ nie je známe, či hackeri hrajú poker sami, alebo majú pre tento účel naprogramovaných robotov. Telemetria však napočítala obete škodlivého kódu i v susedných krajinách – Čechách, Poľsku i Maďarsku. Hráči by preto mali byť obozretní a preveriť svoje počítače antivírusovými balíkmi.



Celkovo boli infikované stovky počítačov hráčov, intenzita podobných útokov môže narastať. V obehu je niekoľko variantov škodlivého kódu, ktorý by sa v budúcnosti mohol špecializovať i na ďalšie kartové hry.



Škodlivý kód je vybavený funkciami, ktoré umožňujú jeho aktualizáciu, spúšťanie iných škodlivých kódov, či dokonca odinštalovanie v prípade odhalenia.