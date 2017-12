Upracte si Gmail, Google vám dovolí blokovať odosielateľov

Nová funkcia zjednoduší filtrovanie pošty bez nastavovania pravidiel.

23. sep 2015 o 11:26 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to funkcia, vďaka ktorej sa v poštovej schránke Gmailu nebude kopiť pošta, ktorú aj tak nečítate. Stačia dve kliknutia a správy od zvoleného odosielateľa budú putovať navždy do koša – či lepšie povedané do spamu.



S novinkou prichádza Google pre všetkých, čo poštu čítajú na svojom počítači. Ak otvoríte neužitočnú správu, v kontextovej ponuke v pravom hornom rohu správy nájdete novú položku „Zablokovať odosielateľa“. Ak máte v poštovej schránke príliš rušno, po týždni či dvoch sa nápor po malom upratovaní zmierni.



Čoskoro sa novinka objaví aj na smartfónoch, pre ktoré je funkcia pôvodne určená. Mazať správy na základe odosielateľa bez ich čítania bolo možné aj doposiaľ. Nie každý používateľ však pochopil, ako používať filtre na triedenie pošty. Odteraz to bude podľa magazínu TechCrunch omnoho jednoduchšie.



Kontakty, ktoré sa dostali do nemilosti možno v prípade potreby odblokovať rovnakým spôsobom. Nájdete si správu v priečinku Spam, a v kontextovom menu si zvolíte odblokovanie.



Funkciu ocenia hlavne tí, ktorí sú pre verejní kontakt neprestajne zahŕňaní ponukami, požiadavkami a dopytmi, ktoré sa valia z najrôznejších smerov. Takáto pošta neraz prichádza aj od prevádzkovateľov služieb a e-shopov bez možnosti ich odhlásenia.