Umelci uväznili vtáky v klietke, spomínajú na minulosť

Ako lietajú vtáky z drôtu? A ako anjel, keby zostarol? Pozrite si prehľad toho naj na internete.

22. sep 2015 o 17:39

Vyberá: Ivana Drobná

Vodný park

Konečne poriadne ihrisko pre veľkých. Pozrite si, ako vyzerá pohyblivá plošina na vode, ktorá je plnohodnotným zábavným parkom.

https://www.youtube.com/embed/vdgejn98V6I

Snímače v koži

Dali by ste si vytetovať do kože senzory, vďaka ktorým by ste dokázali sledovať svoje životné funkcie? Na tomto nápade sa už pracuje.

(zdroj: MIT)

Padlý anjel

Vyzerá ako padlý starý anjel. V skutočnosti je to veľmi realistická socha dvojice umelcov Sun Yuan a Peng Yu. V súčasnosti stojí v Pekingu, kde poburuje verejnosť.

(zdroj: Sun Yuan a Peng Yu)

(zdroj: Sun Yuan a Peng Yu)

Drôtená spomienka

Ako pripomienku minulosti vytvoril sochár Eduardo Tresoldi inštaláciu z pletiva, ktoré znázorňujú budovu a vtáky letiace nad ňou. Dielo sa nachádza v meste Camerota v Taliansku. Umelec je známy najmä vďaka drôteným ľudským postavám.

(zdroj: Eduardo Tresoldi)

(zdroj: Eduardo Tresoldi)

Kníhkupectvá

Máte radi miesta, ktoré bývajú pokladom každého mesta a mestečka? Áno, malé kníhkupectvá sú úžasné. Pozrite si, ako vyzerajú najkrajšie v Benátkach.

(zdroj: venezia.net)

(zdroj: venezia.net)

Dvojica

Púštny festival Burning Man zrejme predstavovať netreba. Treba však priznať, že aj vďaka nemu vidíme množstvo nových skulptúr. Jednou je aj táto dvojica.

(zdroj: thestevenjames)