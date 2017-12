Víťaz Ig Nobelovej ceny: Zábavu z experimentu mali hlavne dobrovoľníci

Slovenskí vedci tento rok prvýkrát vyhrali cenu za výskum, ktorý má pobaviť aj prinútiť zamyslieť sa.

22. sep 2015 o 11:53 Dominik Holič

Mnohé výskumy sa môžu zdať zbytočné, odhaľujú však dôležité zistenia. Ig Nobelove ceny každoročne oceňujú vedecké bádanie, ktoré najskôr ľudí pobaví, no prinúti ich aj zamyslieť sa nad ním. V kategórii medicína tento rok prvýkrát zvíťazil výskum, na ktorom spolupracovali aj slovenskí vedci. Cenu prevzala genetička Jaroslava Durdiaková a molekulárny biológ PETER CELEC, ktorý tvrdí, že dopad vedy sa nedá plánovať.

Aký je to pocit držať desať biliónovú bankovku?

„Bol som v strese a išiel som si spočítať nuly, lebo som zabudol na rozdiel medzi americkými a európskymi číslovkami. Na bankovke je totiž napísané 10 triliónov dolárov, len teda škoda, že zo Zimbabwe.



Prvýkrát dostali Ig Nobelovu cenu aj slovenskí vedci, pridáva to pre vás oceneniu väčší význam?

„Určite nie, štátna príslušnosť pri tom nezohráva vôbec žiadnu úlohu. Aj medzi ocenenými sú ľudia z doslova celého sveta. Viem, že cenu dostal minulý rok aj profesor Flegr z Prahy, takže minimálne z Československa prví nie sme.



Ako sa tieto ceny vnímajú v slovenských vedeckých kruhoch?

„Dostali sme množstvo gratulačných pozdravov od vedcov z celého sveta, aj zo Slovenska, tak minimálne ti, čo nám napísali, to vnímajú veľmi pozitívne. Podobne ako my.“