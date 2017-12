Samsung chystá mobil, ktorý sa otvára ako knižka

Ohybné displeje môžu nadobro zmeniť svet mobilov a tabletov.

21. sep 2015 o 16:05 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Už začiatkom budúceho roka by sa mal na trhu objaviť smartfón, ktorý je úplne odlišný ako tie, ktoré nájdeme na pultoch predajní dnes. Samsung sa chystá využiť technológiu ohybných displejov, vďaka čomu bude zobrazovacia plocha dvojnásobná.

Podľa magazínu Popular Science prebieha v Číne testovanie pripravovaných modelov v plnom prúde. Projekt nesie označenie Valley a zákulisné informácie ladia s tými, ktoré firma prezentovala na tohtoročných veľtrhoch.

Ohybné displeje by sa na trh mali dostať v zariadeniach už v prvom kvartáli roku 2016. Koncept je známy. Mobil bude mať formát knižky, ktorú otvoríte aby ste získali prístup k používateľskému rozhraniu. Ohybný displej zaistí štedrú plochu pre surfovanie i prehrávanie multimédií.

Prvé informácie hovoria o pevne zabudovanej batérii, 3 gigabajtoch operačnej pamäti a slote pre microSD kartu. Procesory majú byť z radov Snapdragon 620 a 820. Práve najnovšia platforma čipu sa očakáva pri pripravovanom smartfóne Samsung Galaxy S7, ktorý by sa mal do predaja dostať už vo februári.

Samsung nie je jedinou firmou, ktorá sa na éru ohybných displejov chystá už niekoľko rokov. LG už vlani ukázalo televízor tenký ako tapeta, ktorý možno zrolovať do tuby a kdekoľvek ho na stenu pripnúť magnetkami.

LG hovorilo o debute v roku 2017, kedy by chcela firma plne skomercializovať technológiu OLED displejov na plastovom substráte s hrúbkou menej ako 1 milimeter. Mobily nezvyčajných formátov s ohybnými displejmi sme v podobe dizajnérskych konceptov videli už mnoho, tentokrát to však vyzerá tak, že by sa mohli skutočne dostať aj do predaja.