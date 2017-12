Drony naučili stavať lanové mosty, pomôžu stavebníkom

Vedia zručne narábať s kamerou, ale obslúžia aj iné pracovné nástroje. Napríklad navijak s lanom.

21. sep 2015 o 15:34 Milan Gigel

ZURICH, BRATISLAVA. Je to výzva, pri ktorej sa dokáže zapotiť aj človek. Ak vás ktosi postaví pred riečku a dá vám do ruky klbko lana so žiadosťou o jej premostenie, asi nebudete vedieť čo treba spraviť.

Vedci zo Swiss Federal Institute of Technology však predviedli, že pre takúto úlohu možno využiť drony. Ak dostanú záchytnú konštrukciu na oboch brehoch, dokážu z lana uviazať povrazový most, po ktorom môžu ľudia prechádzať zo strany na stranu.

V laboratórnych podmienkach využili pre vývoj dvojicu lešení. Letku troch dronov sa im podarilo naprogramovať na spoločnú spoluprácu. Drony vedia ukotviť lano o záchytný bod, viesť laná určenou trasou a viazať uzly na potrebných miestach.

Výsledkom je viac ako 7-metrový povrazový mostík, ktorý unesie dospelého človeka. Drony sa riadia nielen presným algoritmom pohybu, ale berú do úvahy aj to, či ostatné stroje v letke už stihli spraviť úlohu ktorá predchádza ďalšej, alebo nie.

Takáto technológia môže pomôcť pri záchranných prácach alebo pri budovaní turistických a vysokohorských priechodoch. Hoci na drobné kvadrikoptéry nemožno naložiť ťažšie laná, technológiu možno preniesť na pracovné stroje väčšieho kalibru.

Nejde o jediný projekt tohto typu. v Amsterdame podľa magazínu Quartz chystajú projekt, pri ktorom využijú autonómni roboti technológiu 3D tlače, aby postavili most cez rieku, ktorý bude mať dostatočnú nosnosť pre chodcov. Na projekte spolupracuje Autodesk s výrobcom 3D tlačiarní.