Proti závislostiam by mohla v budúcnosti pomôcť veda

Vedci našli enzým, ktorý pomáha odstraňovať nikotín z krvi alebo liek vymazávajúci spomienky na drogy.

18. aug 2015 o 9:50 Jakub Filo

BRATISLAVA. Alkohol, fajčenie, ale aj drogy spôsobujú spoločnosti veľa problémov a boj so závislosťami od nich je časovo náročný a nákladný. Je možné, že v budúcnosti to bude oveľa jednoduchšie.

V dvoch od seba nezávislých štúdiách publikovaných v uplynulých dňoch prichádzajú vedci so zaujímavými výsledkami, ako bojovať proti závislostiam či už od nikotínu alebo drôg.

Odborníci zo Scrippsovho výskumného inštitútu v USA odhalili baktériu so špeciálnym enzýmom, ktorý pohlcuje nikotín a odstraňuje ho z krvi. Naopak na Floridskej univerzite vynašli liek, ktorý v mozgu myší doslova vymazal spomienku na drogovú závislosť.

Konzumuje nikotín

V prípade prvého výskumu publikovaného v magazíne The Journal of the American Chemical Society ide v podstate o malého požierača nikotínu v krvi. „Baktéria je ako malý Pacman. Chodí a požiera nikotín,“ citoval vedúceho výskumu biológa Kima Janda zo Scrippsovho výskumného inštitútu portál Science Alert.

Spolu so svojím tímom sa už 30 rokov snaží vyrobiť umelý enzým, ktorý by v tele vyhľadával nikotín. Zničil by ho skôr, ako zapôsobí na odmeňovacie centrum v mozgu a tak v ľuďoch vyvolá závislosť.

Napokon ho objavili v baktériách, ktoré prekvapivo žijú v zemi na tabakových plantážach. Ide o jeden z poddruhov pseudomonád, ktoré využívajú nikotín ako zdroj uhlíka a dusíka. Pomocou enzýmu NicA2 vyvinuli prípravok, ktorý následne testovali na krvi z myší. Čas pôsobenia nikotínu sa znížil z dvoch troch hodín približne na deväť až pätnásť minút.

“ Výsledky sú podľa Janda veľmi pozitívne a veria, že čoskoro začnú pracovať na konkrétnom lieku pre ľudí. „Veríme, že sa nám podarí zvýšiť stabilitu lieku tak, aby účinok jednej injekcie trval minimálne mesiac,“ dodal ďalší z autorov štúdie Song Xue. „

Vymazať závislosť

Bojovať proti závislosti by mohol aj ďalší prípravok, ktorý vznikol v laboratóriách Floridskej univerzity. Liek, ktorý doslova vymazal z mozgu závislosť od drog založených na metamfetamíne, napríklad pervitínu. Svoje zistenia vedci publikovali v magazíne Molecular Psychiatry.

Kľúčom k tomu je fakt, že spomienky, ktoré vzniknú počas užívania týchto drog, sú vytvorené inak než tie triezve. Na stabilizovanie spomienok v mozgu totiž slúži proteín zvaný aktín. Počas užívania metamfetamínu nefunguje a nedarí sa mu v mozgu poriadne ukotviť. Stačilo by takýto neukotvený aktín nájsť a vymazať, čo by však mohlo ohroziť aj iné procesy v tele.

Vedci sa preto sústredili na molekulu myosín, ktorá aktínu pomáha pôsobiť, a spomalili jej činnosť. V prípade myší sa im podarilo dosiahnuť, aby zabudli na všetko spojené s užitím drogy.

„Čo je mimoriadne vzrušujúce, je fakt, že myosín musíte spomaliť iba raz. Efekt následne trval počas celého testovania a pozorovania myší. Váham použiť slovo vymazaná, ale zdá sa, že tieto spomienky myšiam naozaj nezostali,“ povedala autorka štúdie, neurologička Courtney A. Millerová pre The Washington Post.

Vedci predpokladajú, že práve mechanizmus zabudnutia na „zážitky“ spojené s užívaním drogy by mohol pomôcť v liečbe závislosti. Hoci sa z nej človek vylieči, stačí malý podnet ako vôňa alebo zvuk, aby sa k nej opäť vrátil.

„Naša idea je, že ľudia, ktorí podstupujú liečbu a trpia abstinenčnými príznakmi, by dostali liek, ktorý by vymazal všetky asociácie spojené s drogou,“ dodala Millerová pre portál Science Alert.

V ďalšej fáze výskumu sa chce zamerať na testovanie aj iných drog, než len metamfetamínu a následne pristúpiť k vyvinutiu prípravku priamo pre ľudí.

