Stafylokok odolný proti antibiotikám

15. mar 2001 o 0:00

Vedci tvrdia, že objavili mechanizmus, ktorým sa baktéria stafylokok stáva odolnou (rezistentnou) proti antibiotikám. Oznámil to v najnovšom vydaní časopisu Science výskumný tím z Kalifornskej univerzity v San Franciscu, ktorý vedie H. F. Chambers. Ako Chambers vyhlásil, tento objav by mohol prispieť k vývoju nových liekov v boji proti infekciám. Stafylokok sa stáva odolným proti penicilínu tým, že produkuje špeciálny enzým, ktorý ničí molekuly podávaného antibiotika. Okrem toho baktéria produkuje ďalší enzým, ktorý molekulám antibiotika bráni naviazať sa na baktériu. Všetko má na svedomí zvláštny rezistenčný gén, ktorý má v sebe každá baktéria. V normálnom stave je tento gén neaktívny. Sotva však signálne receptory na povrchu stafylokoka zaregistrujú prítomnosť molekúl antibiotika, vyšlú varovný signál do jadra bunky a rezistenčný gén sa aktivizuje. Chambersov tím hovorí, že uvedený mechanizmus funguje len pri stafylokoku. Pri známej baktérii Escherichia coli sa už napríklad takáto rezistencia neobjavuje.