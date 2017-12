Poistka pre najhorší prípad

Predstavitelia Ruskej kozmickej agentúry už podpísali poistnú zmluvu na 200 miliónov dolárov s niekoľkými ruskými poisťovňami, pre prípad, že by trosky dopadajúcej stanice spôsobili materiálne alebo zdravotné škody. Ako oznámil denník Financial Times, ...

15. mar 2001 o 0:00

FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Predstavitelia Ruskej kozmickej agentúry už podpísali poistnú zmluvu na 200 miliónov dolárov s niekoľkými ruskými poisťovňami, pre prípad, že by trosky dopadajúcej stanice spôsobili materiálne alebo zdravotné škody. Ako oznámil denník Financial Times, niekoľko ďalších poisťovacích spoločností vo svete, okrem iného francúzska AGF alebo britská Lloyd, tiež ponúka poistenie spojené s neistým Mirom. Existuje totiž 2–3-percentná pravdepodobnosť, že zánik orbitálnej stanice sa vymkne kontrole. Dúfajme teda, že stanica matuzalem ukončí svoju nebeskú púť bezpečne a „že to bude pekný pohreb“.