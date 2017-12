Vyhliadkový let na zánik Miru

Pre tých, ktorí by chceli vidieť zánik Miru v „priamom prenose“, plánuje americká súkromná spoločnosť Mirreentry.com špeciálny let lietadla, len vo vzdialenosti 320 km od trasy letu stanice do vôd južného Pacifiku. Letenka na tento vyhliadkový let stojí .

15. mar 2001 o 0:00

Pre tých, ktorí by chceli vidieť zánik Miru v „priamom prenose", plánuje americká súkromná spoločnosť Mirreentry.com špeciálny let lietadla, len vo vzdialenosti 320 km od trasy letu stanice do vôd južného Pacifiku. Letenka na tento vyhliadkový let stojí 6500 dolárov. Predstavitelia Mirreentry.com oznámili, že na palube lietadla bude aj jeden z konštruktérov orbitálnej stanice a štyria ruskí kozmonauti.