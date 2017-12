Denník planéty

Požiare v Austrálii

28. dec 2001 o 22:34

Tisícky austrálskych požiarnikov bojovali s ohňom, ktorý sa šíril bušou. Požiare sa vymkli spod kontroly a ohrozovali celú oblasť okolo Sydney. Viac ako sto požiarov horelo v štátoch Nový južný Wales a v oblasti hlavného mesta Canberra. Oheň zničil viac ako 150 domov a zablokoval viacero diaľníc. Približne päťtisíc požiarnikov doplnili vojaci. Stovky záchranárov sa zišli z celej krajiny. Línia požiaru sa ťahala v dĺžke 700 kilometrov a oheň sa dostal až pätnásť kilometrov k Sydney. Mnohí obyvatelia tejto oblasti museli zabudnúť na Vianoce a namiesto toho bojovali s ohňom.

Požierač stromov

Malý hmyz z Austrálie požierajúci stromy napadol oblasť okolo Los Angeles. Spúšť, ktorú hmyz zanecháva, vyvolal v oblasti paniku. Obyvatelia sa obávajú, že ich cudzí ničiteľ bude stáť veľa peňazí. Daňoví poplatníci sa boja, že prídu o milióny dolárov. Tento druh hmyzu sa v Kalifornii po prvý raz objavil pred tromi rokmi. V okolí Los Angeles už zničil viac ako 20-tisíc gumovníkových stromov. Jim Combs, tajomník generálneho manažéra mestských parkov, povedal, že hmyz napáda najmä stromy v rekreačných oblastiach a popri diaľniciach. Veľké škody by mohli vzniknúť, ak by obžraté stromy začali padať. V Austrálii je tento hmyz pod kontrolou zásluhou iných predátorov.

Tasmánske tornádo

Prudká búrka v severnej Tasmánii mala na svedomí menšie tornádo, ktoré postŕhalo strechy domov, prevrátilo autá a vyvrátilo stromy. Tornádo sa prehnalo približne 10 kilometrov južne od mesta Launceston. Záchranár Rob Featherstone opísal oblasť ako „vojnovú zónu“. „Stále sa snažíme zistiť koľko domov to postihlo. Bude to však približne sto až stodvadsať domov. Postŕhalo to strechy, alebo časti striech a tie sa teraz váľajú po susedstve,“ povedal.

Eurofujavica

Takmer 100-tisíc Nemcov muselo stráviť noc v autách. Donútila ich k tomu snežná búrka. Kvôli metrovým závejom snehu a ľadu sa v Bavorsku vytvorila bezprecedentná, 150 kilometrov dlhá, dopravná zápcha. Záchranári zachraňovali deti, ktoré trpeli podchladením. Nemecký Červený kríž a záchranné tímy sa snažili distribuovať teplé nápoje. Nepríjemné zimné počasie postihlo aj mnohé ďalšie európske krajiny.

Zemetrasenia

Silné zemetrasenie s hodnotou 7,0 magnitúda otriaslo Šalamúnovymi ostrovmi. Pocítili ho obyvatelia na všetkých 900 ostrovoch, ktoré tvoria túto krajinu. Nikto nebol zranený, zaznamenali však materiálne škody.

o Pohyby Zeme cítili aj na Taiwane, v juhozápadnom Iráne, v južnom Grécku a v El Salvadore.

Povodne

Viac ako 45 ľudí zomrelo pri povodniach v brazílskom štáte Rio de Janeiro. Mnohí ďalší sú nezvestní. Krajinu zatopila voda a tony bahna. Najpostihnutejšia bola obľúbená rekreačná oblasť pri Pétropolise. Záchranárom sťažovalo situáciu pretrvávajúce zlé počasie.

* Viac ako 25-tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy na juhu Thajska. Z príbytkov ich vyhnali prívaly vody, ktoré sa začali valiť po dlhých dňoch dažďov. Voda zablokovala viac ako sto ciest a zastaviť museli aj lodný trajekt v provincii Surat Thani.

Tropický cyklón

Tajfún Faxai sa výrazne odklonil od svojej pôvodnej trasy a zatočil sa smerom na východ. Len tesne tak minul ostrovy Guam a Rota. Búrka neskôr stratila silu.

Sonar zabijak

Spoločná správa Americkej námornej rybárskej služby a amerického vojnového námorníctva uvádza, že sonar, ktorý používali počas námorných cvičení v roku 2000 pri Bahamách, spôsobil smrť siedmich veľrýb a ďalších desať muselo trpieť. Vedci a ochrancovia prírody sa už roky snažia dokázať, že medzi zvukovým odpadom, ktorý produkujú napríklad vojenské sonary, výbuchy a seizmické testy, ktoré robí ropný priemysel, je priame spojenie so smrťou veľrýb. Správa hovorí: „Na základe poznania, že smrť veľrýb nasledovala po nepretržitej námornej aktivite, ktorej súčasťou bolo aj používanie sonaru… vyšetrujúce tímy dospeli k záveru, že taktické sonary strednej frekvencie na lodiach amerického námorníctva… boli najpravdepodobnejšou príčinou akustickej alebo impulznej traumy.“ Mnohé z veľrýb mali krvné podliatiny pri ušiach.