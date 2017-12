Česi cez Vianoce telefonovali viac aj z pevných liniek

Praha 28. decembra (TASR) - Na vianočnom "boome" telefonovania v ČR sa zviezol aj Český Telecom. Pridal sa tak k mobilným operátorom, ktorých sieťami ...

28. dec 2001 o 11:48 TASR

Praha 28. decembra (TASR) - Na vianočnom "boome" telefonovania v ČR sa zviezol aj Český Telecom. Pridal sa tak k mobilným operátorom, ktorých sieťami prešlo rekordných 30 miliónov krátkych textových správ.

Telecom na Štedrý deň zaznamenal nárast telefonátov do zahraničia o 60 % na 650 tisíc. V rámci ČR prevádzka 24. decembra vzrástla o 10 % v porovnaní s ostatnými sviatkami, povedal hovorca firmy Vladan Crha. Najviac hovorov Telecom zaregistroval medzi 10. a 12. hodinou. "Zvýšená prevádzka pokračovala až do 17.00 h," povedal V. Crha. Najmenej ľudia volali od 17. do 19. hodiny, keď sa venovali štedrovečernej večeri a rozbaľovaniu darčekov. Bežne býva cez sviatočné dni špička okolo siedmej večer. Pri medzinárodných hovoroch sa hlavná prevádzková hodina posunula na dobu medzi 19.00 a 21.30 h.

Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.