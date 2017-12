Konečne poriadne Star Wars

Hry založené na takej prepracovanej téme, ako Star Wars, to majú oproti iným titulom podstatne ľahšie, pretože už námet k nim priláka hromadu fanúšikov. V poslednom čase vydané Star Wars hry však kvalitou veľmi neohúrili, a tak si asi zodpovední ľudia ...

29. dec 2001 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Hry založené na takej prepracovanej téme, ako Star Wars, to majú oproti iným titulom podstatne ľahšie, pretože už námet k nim priláka hromadu fanúšikov. V poslednom čase vydané Star Wars hry však kvalitou veľmi neohúrili, a tak si asi zodpovední ľudia z hernej divízie impéria Georga Lucasa povedali – dosť. Tentoraz vyprodukovali s pomocou externého tímu Ensemble Studios poctivú real-time stratégiu s obrovskými možnosťami boja, ktorá pokrýva takmer všetky obdobia zobrazené doteraz hotovými Star Wars filmami.

Po menšom fiasku s 3D enginom hry Force Commander sa rozhodlo o použití overeného 2D enginu Age of Empires II. Z tejto úspešnej hry prevzal Galactic Battlegrounds aj ovládanie spolu so systémom vývojových stromov a špeciálnych vlastností rás.

Rás máte na výber päť a hoci sa, samozrejme, môžete pustiť do skirmish hry v náhodne vygenerovanej úrovni s ktoroukoľvek z nich proti hociktorej inej (čo znalca Hviezdnych vojen asi občas dosť zarazí), ťažiskovými sú hlavné dejové kampane. Imperiálna, Rebelská, Gunganská alebo Wookieovská kampaň či boj za Obchodnú federáciu pokrývajú udalosti, ktoré ste mohli vidieť vo filmoch alebo také, ktoré ich logicky dopĺňajú. Impérium napríklad prenasleduje Luka Skywalkera medzi zničením prvej a druhej Hviezdy smrti a Wookieovská kampaň sa začína po bitke pri Endore v koži Hana Sola a Chewbaccu.

Ako už je asi jasné, pod vašu kontrolu sa dostanú okrem množstva skvele vybalansovaných jednotiek s veľkými možnosťami upgradu aj veľkí (anti)hrdinovia sveta Star Wars. Od temného Dart Wadera až po trapasáka Jar-Jara Binksa. S nimi je potom radosť bojovať, pretože s nepriateľskými jednotkami väčšinou dokážu poriadne zatočiť. Dôležitou vlastnosťou real-time stratégií je aj systém ťažby surovín, ktorý sa veľmi podobá Age of Empires a opäť skvele plní svoju funkciu. Umelá inteligencia by sa dala naprogramovať lepšie, ale nemyslite si, že to budete mať ľahké.

Na grafike je už trošku vidieť zastaranosť enginu, ktorému by pomohlo aspoň použitie vyššieho počtu farieb, ale tento nedostatok rýchlo prehluší výborná filmová atmosféra úrovní a profesionálna zvuková kulisa. Nebyť až priveľkej podobnosti s Age of Empires a občasných priestupkov proti pravidlám sveta Star Wars, nebolo by inak Galactic Battlegrounds čo vyčítať.