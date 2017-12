Nie celkom silvestrovské e-maily

27. dec 2001 o 22:25

S akými problémami sa obracajú používatelia internetovej poštovej služby Post.sk na pracovníkov technickej podpory (helpdesku)? Ponúkame vám výber z otázok za uplynulé dva mesiace – všetky texty sú autentické (opravené boli len gramatické chyby) a všetci používatelia na svoje otázky dostali odpoveď.

@ Pekne vás prosím, ak to dokážete, zrušte mi, prosím vás, moju celú stránku. Zaplatím vám. Adresa je ***@post.sk a heslo: fuck you. Ďakujem vám veľmi pekne. Jednoducho už tam nechcem chodiť a chcem si vytvoriť novú stránku a svedomie mi to nedovolí, kým mám túto. Napíšte mi.

@ Ako si môžem vrátiť správu naspäť, ak ma to vymazalo? Čo všetko musím stlačiť? Prosím, odpovedzte, je to pre mňa veľmi dôležité.

@ Pri písaní mailu som strávila asi dve hodiny. Konečne som siahodlhú správu išla odoslať a išlo ma z vašich služieb poraziť! Správa mi zmizla, a dvojhodinová námaha bola fuč. To nemôžete zabezpečiť, aby sa úplne nestratila? Veď to je trúfalé od vás. Toto nerobí okrem vás nikto. Odpovedzte, lebo sa naseriem a urobím vám takú antireklamu, že v tomto prípade určite nebude platiť, že aj antireklama je reklama!!!

@ Ahoj, chcela som sa vás opýtať: Keď už nechcem mať adresu na Poste, ale ani nikde inde, čo mám urobiť?

@ Poraďte mi stránku na dopisovanie s inými občanmi tejto republiky!

@ Chcem si zmeniť internetovú adresu, dá sa to, a ako? Ak si zmením internetovú adresu, kam mi bude chodiť pošta od tých, ktorí nevedia, že sa mi zmenila adresa?