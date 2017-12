Jeden pracovný deň v živote človeka informačného veku

Ľudia pracujúci s informáciami sú lovcami a zberačmi. Namiesto lovu jedla lovia informácie. A ich život je rovnako plný zákerných pascí a prekážok – len sa namiesto v močiaroch brodia výsledkami vyhľadávania a potkýnajú sa v hustej hmle informácií.

26. dec 2001 o 22:29

Náš zamestnanec John sa ráno zobudí, osprchuje, oholí, oblečie a rýchlo naraňajkuje. Nasadne do auta a trochu ho rozladí predstava, že stratí hodinu cestou do práce, ktorá by mala normálne trvať len dvadsať minút.

Dorazí do kancelárie a zapne počítač. To je zvláštne, pomyslí si, počítače sú stále rýchlejšie, ale ich naštartovanie trvá stále dlhšie a dlhšie. To bude asi tým množstvom dôležitého softvéru.

Stiahne si novú poštu. Dnes iba 30 správ. John sa už stal expertom na likvidáciu spamu. V koši okamžite skončí deväť e-mailov. Podozrievavo hodí pohľad na tri ďalšie, ktoré nemajú vyplnený predmet, a rozhodne sa ich ignorovať. Ďalších päť správ je od ľudí, ktorí trpia ťažkou formou „kópiotídy“. Kópiotída (známa tiež ako choroba „cc“) je morom informačného veku. Kľúčovým syndrómom je potreba postihnutého dať čo najväčšiemu počtu ľudí vedieť, na čom práve pracuje. John správy rýchlo vymaže. Zostalo trinásť správ, ktoré treba prečítať. Tri boli skutočné dôležité. Bez desiatich by sa obišiel. Býva to aj horšie.

John si nedávno kúpil nový mobilný telefón. Vyzeral elegantne a mal množstvo funkcií. John už ľutuje, že zaň vyhodil peniaze, ale zjavne podľahol „Syndrómu švajčiarskeho armádneho noža“. Ten nás ovládne vtedy, keď potrebujeme jednoduchý vreckový nožík, ale kúpime si multifunkčné zariadenie schopné splniť najrôznejšie úlohy, ktoré nikdy nebudeme potrebovať.

John však zistil, že nový telefón má napriek sofistikovaným funkciám v jeho dome horší príjem signálu. Dlho jednoducho nemohol uveriť, že by to mohol byť problém telefónu, pretože bol skutočne drahý a obsahuje samé prevratné technológie. Človek by si myslel, že najskôr zabezpečia základné funkcie, zanadával si.

Takže späť ku starému Ericssonu. Ten však potrebuje novú batériu. John otvorí webovú stránku Ericssonu a jej dizajn ho skutočne nadchne. Zadá do vyhľadávača názov batérie a ocitne sa na podstránke s príslušenstvom. O batériách ani zmienky. Hľadá ďalej. Ďalšia stránka s príslušenstvom. Začne preto vypĺňať kontaktný dotazník s otázkou, kde si môže batériu objednať, keď zistí, že sa medzitým ocitol v sekcii Ericsson Austrália. Hľadá ďalej. Jeho tvár zbledne. Zostal v pasci flashového vírusu. Stláča tlačidlo Späť, ale nemôže zo stránky vycúvať. Vírus požiera jeho drahocenný čas, zatiaľ čo sa na obrazovke objavujú atraktívne farebné machule. Na chvíľu si predstaví peklo, ktoré bude musieť podstúpiť pri telefonáte na technickú podporu.

Bude potrebovať silnú čiernu kávu.

GERRY MCGOVERN

(Autor je konzultantom, autorom kníh o content managemente a manažmente vedomostí Content Critical a The Web Content Style Guide.)