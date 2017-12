Spojenie HP a Compaqu stále neisté

Všetci potomkovia zakladateľov spoločnosti Hewlett-Packard (HP) už stoja na strane odporcov plánovanej fúzie spoločností HP a Compaq. Proti spojeniu je aj najvýznamnejší akcionár, nadácia The David and Lucille Packard Foundation, ktorá vlastní v HP asi ..

26. dec 2001 o 22:30

FOTO - ČTK

Všetci potomkovia zakladateľov spoločnosti Hewlett-Packard (HP) už stoja na strane odporcov plánovanej fúzie spoločností HP a Compaq. Proti spojeniu je aj najvýznamnejší akcionár, nadácia The David and Lucille Packard Foundation, ktorá vlastní v HP asi 10-percentný podiel. Spolu disponujú najaktívnejší odporcovia fúzie 18 percentami akcií, ich názor však môže výrazne zapôsobiť na verejnosť aj ostatných akcionárov a plánované spojenie firiem úplne prekaziť.

Zlúčenie oboch firiem navrhla začiatkom septembra riaditeľka Hewlett-Packard Carly Fiorinová (na archívnej snímke). Ak sa fúzia nepodarí, bude to podľa analytikov nielen ohrozením jej povesti, ale aj pozície vo firme. V konečnom dôsledku to môže znamenať aj koniec jej závratnej manažérskej kariéry. „Je jasné, že ak sa transakcia nedokončí, tak tam skončí ona,“ povedal k budúcnosti Fiorinovej manažér investičnej spoločnosti Al Frank Fund John Buckingham. Jeho firma je totiž jednou z tých, ktoré vlastnia menšinové podiely v oboch spoločnostiach, v Compaqu aj v Hewlett-Packard.

Doterajšie úspešné ťaženie Fiorinovej nie je bez poškvrny. Je o nej známe, že má veľmi vysoké ambície, čo dáva najavo veľmi tvrdým prístupom k podriadeným. Chybou krásy je však skutočnosť, že firma už štyri štvrťroky po sebe nedokázala splniť plány hospodárenia, ktoré si sama stanovila. „Myslím, že si Carly bude hľadať nové miesto. V Hewlett-Packard to bude jej epitaf,“ povedal analytik investičnej spoločnosti U.S. Bancorp Piper Jaffray Ashok Kumar.

Iní analytici však šance Fiorinovej nevidia tak čierne. „Myslím, že sa ešte nič neskončilo. Nevyzerá to však dobre,“ hovorí Buckingham. Fiorinová do vedenia Hewlett-Packard prišla v roku 1999 s jediným cieľom – ozdraviť firmu, ktorá na tom nebola najlepšie. To sa jej aj podarilo, hoci za cenu zásadnej reorganizácie. Fiorinová sa zároveň stala prvou ženou, ktorá riadi podnik zaradený do dvadsiatky najväčších firiem v USA.

(čtk, r)