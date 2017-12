Pred vianocami robia neplechu dva nové počítačové vírusy

20. dec 2001 o 17:14 TASR

Bonn 20. decembra (TASR) - V elektronickej pošte robia v týchto dňoch neplechu dva nové "vianočné" vírusy, takzvané červy. Obidva sa podľa expertov automaticky rozošlú na všetky adresy, ktoré nájdu v adresári programu Outlook od firmy Microsoft. Jeden z vírusov môže infikovať aj hostiteľský počítač a spôsobiť značné škody v nechránených systémoch.

V predmetovom riadku vírusu W32.Maldal.C@mm je veta "Happy New Year!". Text e-mailu je nasledujúci: "Hii I can't describe my feelings But all I can say is Happy New Year :) bye". Samotný červ je schovaný v priloženom súbore Christmas.exe, ktorý je zamaskovaný ako vianočná pohľadnica. Vírus sa môže objaviť aj pod menami W32.Zacker.C@mm, W32.Reeezak.A@mm alebo I-Worm.Keyluc.

Bezpečnostné riziko je v prípade tohto vírusu podľa nemeckých odborníkov zo Spolkového úradu pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) vysoké. Vírus totiž odpojí klávesnicu a pokúsi sa vymazať register operačného systému Windows. Meno počítača sa zmení na Maldal a štartovacia stránka programu Internet Explorer sa zmení na stránku s "politickým" textom.

Druhý digitálny škodca sa nazýva JS_Exception.GEN a tiež existuje vo viacerých variantoch. V predmetovom riadku je slovíčko "Hi!". Aj tento červ sa automaticky rozpošle cez Outlook. Program Internet Explorer je nasmerovaný na pornografickú stránku.

Najúčinnejšie opatrenia proti takýmto vírusom sú dve: neotvárať podozrivé alebo nevyžiadané maily a pravidelne aktualizovať antivírusový softvér.