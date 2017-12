Internetizácia východnej Európy je plná veľkých možností i rizík

13. mar 2001 o 17:12 TASR

Viedeň 13. marca (TASR) - Internetizácia v krajinách strednej a východnej Európe (KSVE) vypukne podľa predpokladov až v nasledujúcich rokoch. Ako dnes uviedol medzinárodný ekonomický denník Wall Street Journal Europe, po krízach v Ázii a všeobecnom úteku investorov z rastúcich trhov, nenašli veľa šťastia ani v západnej Európe a USA. Tam sa rastom konkurencie znížili nádeje na dosiahnutie nadpriemerného zisku. Teraz sa však pre globálnych investorov stávajú príťažlivými Maďarsko, Česko a Poľsko.

WSJE dodáva, že tento trh pre investorov, ktorí vkladajú svoj kapitál do rozvoja internetu, má aj niekoľko základných problémov: nedostatočnú infraštruktúru, nízku vybavenosť obyvateľstva počítačmi a malý počet miestnych operácií.

V Maďarsku na konci roku 1998 bola miera vybavenosti obyvateľstva počítačmi 5,9 %, v Poľsku 13,7 a v Česku 9,7 %. V Nemecku dosahovala vtedy 31 a vo Veľkej Británii 47 %. Avšak v súčasnosti sa pozoruje rýchly rast využívania internetu a počet počítačov sa začína približovať k západnému priemeru. Slovinsko túto úroveň už dosiahlo a dokonca predstihlo Portugalsko i Grécko.

Rusko so 140 miliónmi obyvateľov má len 2,7 milióna užívateľov internetu. V absolútnych číslach zaostáva za takými európskymi krajinami, akými sú Grécko a Portugalsko.

Keď krajiny strednej a východnej Európy vstúpia do EÚ, zistia, aké dôležité sú investície do telekomunikácií, aby mohli rozvíjať elektronické obchodovanie. Obchody v oblasti sa potom stanú nevyhnutné formou on line a rovnako aj elektronické obchodovanie, aby boli schopné konkurovať na trhu EÚ. Toto zaostávanie sietí zatiaľ môže súvisieť aj so slabým rozšírením používania kreditných kariet, ktoré sú rozhodujúce pre rýchle platenie elektronickou cestou.

Denník odporúča investorom, aby sa v KSVE zatiaľ nezameriavali len na webové stránky, ale usilovali sa nadviazať onlinové kontakty s tradičnými spoločnosťami. Môže to prispieť k zefektívneniu bežných obchodov. Či s ropnými spoločnosťami alebo na webových stránkach, úlohou priamych investorov nie je zbierať tých, čo sú plusoví, ale prispievať k tomu, aby sa takými stali.

