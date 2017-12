EÚ: zmena telekomunikačnej politiky?

19. dec 2001 o 22:30

Európska únia musí podľa analytikov prehodnotiť svoju politiku týkajúcu sa konkurencie v sektore telekomunikačných sietí, ak chce, aby sa v 15 krajinách únie ujal vysokorýchlostný internet. Snahy Európanov rozšíriť okruh používateľov širokopásmového internetu sa doposiaľ pri telekomunikačných sieťach sústredili na liberalizáciu takzvanej technológie poslednej míle, ktorá umožňuje prijímať a vysielať signály na pomerne krátku vzdialenosť. Z údajov na trhu však vyplýva, že počet používateľov širokopásmového internetu nerastie tak, ako sa čakalo.

Oslabenie trhu navyše znamená, že nové firmy prichádzajúce do sektora nechcú do miestneho prístupu na internet príliš investovať. Operátori, ktorí pôvodne patrili štátu, tak v sektore naďalej dominujú. Preto analytici žiadajú od EÚ nový pohľad na jej telekomunikačnú politiku, ktorý by viedol k väčšej konkurencii na úrovni infraštruktúry. Analytici veria, že konkurenčný tlak na bývalých monopolných operátorov vyvinú skôr firmy prevádzkujúce samostatné telekomunikačné siete, napríklad káblovú televíziu či satelitné vysielanie.

Predstavitelia EÚ sa minulý rok zhodli na tom, že podpora prístupu na internet je kľúčová preto, aby sa Európa stala do roku 2010 regiónom, v ktorom je najväčšia konkurencia a najviac inovácií na svete. Nedávne údaje však ukazujú, že v západnej Európe sú na širokopásmový internet pripojené len 2 percentá domácností. V USA je to 6 percent a v Kórei približne 14 percent. (sita, reuters)