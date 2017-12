Knihy – bez papiera to nepôjde

19. dec 2001 o 22:34

Základným, no stále neriešiteľným problémom elektronických kníh, je nízka kvalita zobrazenia – monitor počítača alebo akéhokoľvek prenosného prístroja je dosť dobrý na prácu niekoľko hodín denne, no určite nie na intenzívne čítanie románu neskoro do noci. Kľúčovú prekážku brániacu rozvoju elektronických kníh pomenovala napríklad štúdia Electronic Document Systems Foundation pred troma rokmi: „Ľudia majú na knihách radi aj ich vôňu, keď sa roztvoria, a to môže elektronická kniha len ťažko napodobniť." Napriek tomu budú zrejme stále pokračovať pokusy o vydávanie elektronických kníh – môže to mať zmysel napríklad pri prvotinách neznámych autorov, ktorí nedokážu financovať vydanie papierovej knihy, alebo pri špecializovaných tituloch s veľmi nízkym nákladom.