Prenos génov funguje aj medzi baktériami a bunkami cicavcov

19. dec 2001 o 22:30

Biológovia už vedia, že baktérie môžu prenášať svoje gény do rastlinných buniek. Virginia Watersová z Kalifornskej univerzity v San Diegu podľa časopisu Nature Genetics ako prvá dokázala, že takýto génový transfer funguje aj medzi mikróbmi a bunkami cicavcov.

Bakteriálny variant pohlavného styku sa nazýva konjugácia. Baktéria sa pri ňom skontaktuje s bunkou-príjemcom prostredníctvom hadicovitého útvaru a cez plazmatický mostík jej odovzdá svoj genetický materiál. Celý proces riadi darcovská baktéria, bunka zostáva úplne pasívna.

Virgina Watersová zisťovala, či by fungoval prenos DNA medzi črevnou baktériou E. coli a bunkami cicavcov. Do baktérií pridala prenosné špirálovité molekuly DNA, ktoré obsahovali gén pre značkovací proteín. Baktérie potom dala do kultúry buniek CHO K1, odobratých škrečkovi.

Po ôsmich hodinách svetielkujúce bunky škrečka signalizovali, že došlo k prenosu funkčných génov. Génový transfer sa uskutočnil aj v prítomnosti enzýmu rozkladajúceho DNA. Watersová tak dokázala, že bunky neprijali DNA uvoľnenú v médiu, ale sa spojili s baktériami.

Na transfer génov v rámci génovej terapie sa používajú zväčša vírusy. Bakteriálnou konjugáciou by sa dali prenášať oveľa dlhšie úseky DNA. Podľa Watersovej by bolo možné použiť v génovej terapii v určitých prípadoch kmene kožných alebo črevných baktérií, ktoré by boli obohatené zodpovedajúcimi plazmidmi. (tasr)