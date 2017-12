Proteín chráni pred mŕtvicou

19. dec 2001 o 22:30

Z výsledkov štúdie kalifornských vedcov možno usudzovať, že proteín tzv. neuroglobín sa podieľa na ochrane mozgových buniek počas mŕtvice. Čím je vyššia hladina neuroglobínu, tým menšie je poškodenie. Proteín neuroglobín, ktorý vedci objavili pred pár rokmi, dostal svoje meno pre podobnosť s hemoglobínom - červeným krvným farbivom, ktoré prenáša kyslík. Presná funkcia tohto proteínu nebola doteraz jasná. Úlohu neuroglobínu sa rozhodol preskúmať David Greenberg s kolegami z Buck Institute for Age Research v Novato (Kalifornia, USA). Vedci zistili, že keď zamedzili prístup kyslíka do mozgových buniek - napodobnili mŕtvicový stav, hladina neuroglobínu stúpla. Zablokovaním prítoku krvi do mozgu napodobnili mŕtvicu u myší a znova pozorovali zvýšenú hladinu tohto proteínu. Navyše pozorovali, že poškodenie nervových buniek, ku ktorému pri mŕtvici došlo, sa menilo v závislosti od množstva prítomného neuroglobínu: redukovanie množstva neuroglobínu zhoršovalo poškodenie mozgu a, naopak, zvýšená hladina neuroglobínu poškodenie redukovala. Z výsledkov novej štúdie teda vyplýva, že neuroglobín prispieva k ochrane mozgových buniek pred poškodením počas mŕtvice. Dá sa predpokladať, že sa podieľa na odpovedi na nedostatok kyslíka v mozgu. Keby vedci dôkladne pochopili presný mechanizmus, ako neuroglobín a iné podobné proteíny, ktoré sa indukujú v hypoxickom stave, ochraňujú neuróny, bol by to prelom vo vývoji nových spôsobov liečby ischemických porúch, napríklad mŕtvice.

(SciAm, 5D)