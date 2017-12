Topenie ľadovcov zvýšilo hladinu oceánu

Za posledných desať rokov sa z troch najväčších ľadovcov v Antarktíde roztopilo toľko ľadu, že došlo k merateľnému vzostupu hladiny svetového oceánu.

19. dec 2001 o 22:29

Turisti radi pozorujú, ako sa v Glacier Bay z ľadovcov odlamujú kusy ľadu.

Túto znepokojujúcu skutočnosť prezentovali vedci na minulotýždňovom zasadaní Americkej únie geofyzikov v San Francisku. Na niektorých miestach sa z ľadovcov odlomili platne s hrúbkou 45 metrov. Celkovo stratili Pine Island, Thwaites a Smith od roku 1991 toľko hmoty, že hladina svetového oceánu sa zvýšila o 0,038 centimetra.

Spomínané tri ľadovce tvoria tretinu ľadového panciera západnej Antarktídy. Ležia na horninovom podklade, ktorý sa nachádza pod morskou hladinou. Ich hmota spája v podobe zamrznutých riek západoantarktickú platňu, schovanú takisto pod ľadom. Pri súčasnom tempe topenia ľadovcov tieto rieky o 150 rokov rozmrznú.

Úplné roztopenie ľadovcov by malo dramatické následky. Hladina svetového oceánu by podľa britského polárneho bádateľa Andrewa Shepherda stúpla viac ako o jeden meter. Takýto proces by trval 1500 rokov, čo je v geologickom meradle krátke obdobie.

Štúdia odporuje niektorým tvrdeniam, že množstvo antarktického ľadu sa aj napriek globálnemu otepľovaniu zväčšuje. Aktuálny výskum ukazuje, úbytok ľadovcov topením je rýchlejší než proces ich obnovy pripadnutím nového snehu. Presné príčiny tohto vývoja nie sú známe, ale pravdepodobne súvisia so skleníkovým efektom. (tasr)