Kozie mlieko by mohlo Afrike vyhrať boj s maláriou

19. dec 2001 o 22:30

FOTO - TASR

Americkí vedci pomocou genetickej manipulácie dosiahli, že samičky myší produkovali vo svojich prsných žľazách očkovaciu látku proti najnebezpečnejšiemu pôvodcovi malárie Plasmodium falciparum. Táto technika otvára možnosti lacnej produkcie vakcíny v rozvojových krajinách.

O úspešných pokusoch s transgénnymi myšami informuje v internetovom vydaní časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences autor štúdie Anthony Stowers z Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb.

Vedci „prepašovali“ do myší dva gény. Prvý gén obsahoval informáciu pre produkciu povrchového proteínu pôvodcu malárie. Myšie samičky produkovali tento proteín v mliečnych žľazách. Dodatočný gén z genómu kozy sa postaral o to, že bielkovina parazita sa skutočne vylučovala do mlieka.

Myši bolo treba už len podojiť a proteín z mlieka vyselektovať. Takto získanú bielkovinu potom naočkovali piatim opiciam, z ktorých si štyri vytvorili účinnú ochranu pred maláriou.

Táto technika by mala fungovať aj u kôz a kráv, ktoré by mohli vakcínu proti malárii produkovať vo svojom mlieku v porovnaní s myšami v oveľa väčších množstvách. Napríklad jedna koza vyprodukuje za rok asi 700 litrov mlieka. Množstvo vakcíny obsiahnutej v tomto objeme by stačilo na zaočkovanie asi 8,4 milióna ľudí. Jedno stádo kôz by tak mohlo dodať očkovaciu látku pre celú Afriku. (tasr)