Vláda USA údajne uvažuje o vývoji atómovej minibomby

19. dec 2001 o 14:01 TASR

Washington 19. decembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany odporúča vývoj malých atómových bômb v sile do piatich kiloton, ktoré by boli určené hlavne na ničenie podzemných cieľov.

Uvádza sa to v správe, ktorú poslal v októbri viacerým výborom amerického Kongresu minister obrany Donald Rumsfeld. Správu zverejnili noviny The Albuquerque Journal a v internete aj organizácia Nuclear Watch of New Mexico.

V dokumente sa okrem iného píše, že veľmi hlboko uložené skladiská chemických a biologických zbraní sa konvenčnou vojenskou technikou nedajú zničiť. Pracovníci ministerstva obrany a jadroví fyzici už údajne skončili predbežné štúdie o tom, či sa dajú existujúce atómové zbrane upraviť tak, aby sa dali použiť proti podzemným cieľom.

Zriadené bolo aj grémium, ktoré bude mať na starosti použitie atómových zbraní na uvedené účely. Každé rozhodnutie o pokračovaní výskumu však musí závisieť na zbrojnej politike vlády, ktorá je nadradená.

Správa podľa šéfa organizácie Fyzici za sociálnu zodpovednosť Martina Butchera ukazuje, že vláda prezidenta Georgea W. Busha sa už pripravuje na výskum a vývoj malých atómových bômb do piatich kiloton. Atómové bomby, ktoré USA zhodili v roku 1945 na Japonsko, mali silu asi 15 kiloton.

Butcher kritizoval, že zámer vyvinúť atómové minibomby je zlým signálom a zvyšuje riziko šírenia atómových zbraní. Kongres v roku 1994 zakázal vláde vyvíjať nové atómové hlavice. O vývoji menších atómových zbraní sa však už roky diskutuje.