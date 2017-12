ST a EuroTel počas sviatkov zvýhodnia volania, Globtel nie

18. dec 2001 o 18:11 TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s. sa rozhodla ponúknuť počas 24. decembra 2001 svojim zákazníkom možnosť volať na užívateľské čísla v sieti EuroTel zadarmo. Konkrétne ide o telefónne čísla, začínajúce sa predvoľbou 0901, 0903 a 0904. TASR o tom informovala Marianna Črepová z útvaru vzťahov s verejnosťou EuroTelu.

Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. budú od 24. do 26. decembra účtovať všetkým zákazníkom za miestne a medzimestské volania v sieti ST polovičnú cenu zo štandardných cien hovorov víkendovej prevádzky. Ceny volaní z telefónnych automatov, do siete internet, do mobilných sietí a medzinárodných volaní zostávajú nezmenené.

Druhý slovenský mobilný operátor - Globtel, a. s. - nepripravuje počas vianočných sviatkov pre svojich zákazníkov zlacnenie hovorov ani SMS správ. Zákazníci budú môcť využívať telefonovanie zadarmo v rámci siete Globtel v rozsahu voľných minút po prevolaní mesačného paušálu, ktoré im pripadajú v závislosti od zvoleného programu. Pre TASR to uviedol hovorca Globtelu Peter Tóth.