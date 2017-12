Počítaču stačí na identikáciu skladby päť tónov

Oslo 13. marca (TASR) - Z dielne nórskej firmy Fast Search and Transfer pochádza nový počítačový program, ktorý na základe iba piatich za sebou nasledujúcich tónov dokáže jednoznačne identifikovať hudobné dielo. Informoval o tom britský vedecký časopis New Scientist.

Podľa Björna Olstada stačí do počítačového mikrofónu zapískať, zaspievať alebo jednoducho vyklopať niekoľko tónov hľadanej melódie. Hudobný motív sa premení na digitálnu informáciu, ktorá sa porovná so skladbami uloženými v databáze.

"Pretože ani hudobník neprednesie tú istú skladbu dvakrát rovnako, algoritmus programu automaticky zohľadňuje odchýlky rýchlosti prednášanej melódie a výšky tónov," vysvetlil Olstad.

Autori programu vidia niekoľko oblastí, v ktorých by sa mohol ich vynález uplatniť. Právnikom by program pomohol v sporoch o autorské práva a vedci by mohli porovnávať tvorbu veľkých majstrov.

Fínska firma teraz hľadá partnerskú internetovú spoločnosť, ktorá by jej pomohla vybudovať dostatočne veľkú databanku hudobných diel.