Windows v EÚ bude mať len súbory pre systémové zvuky a rozhranie DirectShow API

31. dec 2004 o 15:40 TASR

Redmond 31. decembra (TASR) - Už v januári má byť v Európe k dispozícii aj verzia Windowsu bez Mediaplayera. V tejto verzii ostanú zachované len súbory podporujúce systémové zvuky a aplikačné rozhranie DirectShow API.

V súlade s rozhodnutím Európskej komisie (EK), ktorá nariadila Microsoftu oddeliť multimediálny prehrávač Mediaplayer od systému Windows, budú v operačnom systéme Windows zachované len určité multimediálne súbory. Ide o súbory, ktoré umožnia Windowsu aj naďalej vydávať napríklad zvuky pri štarte systému. Aplikačné rozhranie DirectShow API zase podporuje základné prehrávanie audio a video a je často využívané vývojármi hier.

Ako oznámili zástupcovia spoločnosti, Microsoft bude na európskom trhu ponúkať verziu Windowsu bez Mediaplayer aj s ním. Cena za oba produkty však bude rovnaká. Informácie o nich budú dostupné na internetových stránkach v európskom regióne. Microsoft nebude marketingovo podporovať verziu bez Mediaplayer, pretože rozhodnutie EK neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by to Microsoftu prikazovalo. Pre zákazníkov so záujmom obnoviť celkovú multimediálnu funkcionalitu, pripraví Microsoft potrebný softvér zdarma na svojich internetových stránkach.

Spoločnosť Microsoft tvrdí, že rozhodnutím komisie utrpia najviac malé a stredné firmy v Európe a komplikácie nastanú aj pre laických užívateľov. Niektoré produkty tretích strán, ako sú softvérové aplikácie, prenosné prehrávače a webové stránky, nemusia v upravenej verzii Windows totiž fungovať korektne. Európske malé a stredné firmy budú musieť investovať viac do prispôsobovania svojich produktov. Laickí používatelia budú nútení vynaložiť viac úsilia na doinštalovanie aplikácií potrebných pre bežné činnosti ako prehrávanie audio CD alebo počúvanie audio a video na internete.

Európska komisia udelila Microsoftu v marci tohto roku sankcie a rekordnú pokutu za zistené zneužívanie monopolného postavenia operačného systému Windows na trhu. EK svojím sankčným rozhodnutím nariadila Microsoftu ponúkať Windows bez multimediálneho softvéru Mediaplayer a poskytnúť informácie o používaných protokoloch tvorcom kancelárskych serverov. Komisia tvrdila, že Microsoft spojil svoj prehrávač s operačným systémom Windows, aby poškodil rivalov, ako sú spoločnosti RealNetworks so svojím RealPlayerom a Apple Computer s prehrávačom QuickTime.

Microsoft protestoval proti rozhodnutiu a žiadal o pozastavenie udelených pokút do uzavretia hlavného sporu. Ale 22. decembra Európsky súd zamietol námietky Microsoftu proti udeleným pokutám. Microsoft podľa súdu nepreukázal, že by mohol utrpieť nenapraviteľné škody. Obe strany sa môžu odvolať na najvyšší súd EÚ.