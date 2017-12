EuroTel: akcia pre tých, ktorí nemohli využiť balík volaní a SMS zdarma

Všetci zákazníci mesačných programov EuroTelu dostanú k svojmu mesačnému programu 100 ďalších minút v sieti EuroTelu na 1 mesiac úplne zadarmo.

31. dec 2004 o 14:11

Všetci zákazníci, noví aj existujúci, s mesačným programom 55Viac alebo Plus a vyššie si môžu od 1. januára 2005 do 28. februára 2005 aktivovať balíček Oddychové minúty a využívať ho počas jedného fakturačného obdobia bezplatne. Balíček Oddychové minúty zahŕňa 100 voľných minút v rámci siete EuroTel po vyčerpaní štandardných voľných minút počas pracovných dní od 18.00 do 8.00 hod.

Pre získanie 100 bezplatných minút od EuroTelu si stačí aktivovať balíček Oddychové minúty na E-zones, v sekcii Moje služby alebo na bezplatnom čísle 12320. V prípade, že si zákazník aktivoval balíček Oddychové minúty do konca roku 2004, automaticky neplatí mesačný poplatok počas jedného fakturačného obdobia.

Po uplynutí jedného fakturačného obdobia, keď zákazník za balíček neplatí, mu bude balíček Oddychové minúty spoplatnený štandardným spôsobom podľa cenníka.

Aktivácia, zmena a deaktivácia balíčka Oddychové minúty je dostupná na E-zones, sekcia Moje služby alebo na bezplatnom čísle 12320.