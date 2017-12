Dohrali sme rok 2004, spustite 2005ku!

Ďalší rok sme šťastlivo odohrali. A aký to bol rok! Pre svetový herný priemysel absolútne spektakulárny. Aj keď naše malé Slovensko sa stále veľmi nezapája. Dnes rozohrávame rok nový. Čo nás čaká?

31. dec 2004 o 11:23 HRY.SME.sk

Každý rok sa zvykne označovať ako rok niečoho. Okrem toho, že rok 2004 bol rokom svine (podľa čínskeho kalendára;) v oblasti počítačových hier sme mali rok pokračovaní kultových hier a rekordných zárobkov. Vydavatelia a vývojári hitových pokračovaní ako Doom 3, Half-Life 2 či The Sims 2 si veselo pospevujú a s radosťou čakajú na koncoročný výkaz ziskov a strát. Pokračovania neobišli ani herné konzoly a zárobky Grand Theft Auto: San Andreas či Halo 2 sa rátajú na stovky miliónov dolárov. Pozitívnym faktom je, že spomenuté hry nepredávalo iba známe meno, ale skutočná kvalita a množstvo (r)evolučných prvkov. Do smiechu veľmi nie je iba nezávislým vývojárom bez známej obchodnej značky vo vačku - vytvoriť originálny hitový titul bez filmovej licencie je stále zložitejšie. Predpovede o rekordnom roku pre herný priemysel sa však jednoznačne potvrdili.

Ani dnes sa nevyhneme tradícii a rok 2005 si trochu zaškatuľkujeme. Nazvime ho rokom prenosných herných konzolí a príprav na next next-gen Xbox 2, Playstation 3 a tajomné Nintendo Revolution. Záujem o herné skrinky súčasnej generácie pravdepodobne dosiahol v uplynulom období vrchol a s pribúdajúcimi mesiacmi roka budúceho a novými informáciami o nastupujúcej generácii, budeme badať opačný trend. Na poli herných zariadení do ruky sa schyľuje k súboju titanov, keď Nintendo so svojim dotykovým DS a Sony s Playstation Portable umožňujúcim počúvať hudbu a prehrávať filmy, vytasia všetky svoj tromfy. Bude to tuhý boj. Našťastie pre nás, mali by sme ho zažiť aj u nás na Slovensku.

Keď už sme pri na našom malom Slovensku, eufória svetového herného priemyslu nás tak trochu obchádza. Originálnych hier sa stále predáva zúfalo málo, čo jedného veľkého predajcu viedlo dokonca k zatvoreniu viacerých predajní. Z herných platforiem má oficiálnu podporu má iba Playstation 2, pričom ostatné platformy sú okrem PC trestuhodne zanedbávané. Niet sa potom čo diviť nad pomalým rozvojom herného priemyslu na Slovensku. Nielen hráči by sa mali zamyslieť nad kupovaním originálnych hier, ale tiež herní distribútori, ktorých úlohou je robiť osvetu a prispôsobovať sa lokálnym podmienkam. S postupným zlepšovaním ekonomickej situácie, však môžeme očakávať zlepšenie i v tejto oblasti. Aj keď len veľmi pomaly.

Z pohľadu herných vývojárov sme na tom o poznanie lepšie. Na Slovensku máme približne 6 štúdií venujúcich sa profesionálne hrám. V minulosti sme sa od nich dočkali viacerých kvalitných titulov distribuovaných po celom svete. V roku predchádzajúcom sme si mohli zahrať iba nadpriemerný Kult: Heretic Kingdoms od košických 3D People, rok 2005 bude omnoho bohatší s 2 veľkými titulmi od Cauldronu či akciou Specnaz: Project Wolf z vývojárskych dielní štúdia Byte Software. Držíme im všetkým palce a pevne veríme, že nás budú vo svete skvele reprezentovať a ešte lepšie sa predávať.

Nakoniec sa pozrime na starý rok z pohľadu HRY.SME.sk, herného webu, na ktorom čítate tieto riadky. V druhom roku našej existencii sme si upevnili pozíciu druhého najčítanejšieho online periodika o hrách. V redakcii máme stále jedných z najkvalitnejších slovenských herných redaktorov, ale objavili sa aj nové tváre, ktoré nám pomáhajú zvládať stále väčší počet titulov. Počas minulého roku sme skvalitnili denné spravodajstvo, ako jediný na Slovensku ponúkame download demoverzií, trailerov a videí z rýchlych serverov umiestnených na Slovensku. Trend v návštevnosti je jednoznačne pozitívny, mesačne naše stránky navštívi okolo 40 000 ľudí.

Na rok 2005 máme pripravených množstvo prekvapení, z ktorých spomeniem aspoň nový dizajn a funkcie stránky, plus ďalšie zlepšenia v oblasti spravodajstva či downloadov. Ostatné novinky vám zatiaľ neprezradíme, predsa len, prezradené prekvapenie už nie je prekvapenie. V každom prípade to však budú iba pozitívne prekvapenia s cieľom skvalitnenia webu a vyššieho komfortu čitateľov. Jednoducho, zachovajte nám priazeň, máte sa na čo tešiť!

Do nového roku iba samé dobré hry vám za celú redakciu HRY.SME.sk praje...

Juraj Chrappa,

šéfredaktor