Najlepšie hry roku 2004 podľa HRY.SME.sk

Máme tu záver roku 2004 a ako to už býva, v posledný deň ročného cyklu sa zvykne bilancovať. Keďže sme herná stránka, pripravili sme pre vás článok o najlepších hrách 2004 podľa redakcie HRY.SME.sk. Uvidíte aký pohľad máme na tú várku hier, ktorá nás v te

31. dec 2004 o 0:10 Ján Kordoš

nto rok zavalila.

Posledných 365 dní bolo, z herného hľadiska, dosť hektické obdobie a pole hier bolo neuveriteľne úrodné a to nevyšlo viacero očakávaných hitov. Neostáva nám nič iné ako dúfať, že budúci rok bude prinajmenšom rovnako bohatý na kvalitné tituly ako rok 2004 a dočkáme sa ešte väčšieho množstva kvalitných hier. Nebudeme však chodiť okolo horúcej kaše a prejdeme k jednotlivým vyhláseniam o najlepšie hry 2005 podľa HRY.SME.sk.

Najlepšia first-person-shooter hra roku 2004:

1. Half-Life 2

2. Doom 3

3. Far Cry



Súboj o najlepšiu first-person-shooter (FPS) hru bol známy už na začiatku a prvé miesto si právom zaslúžila najočakávanejšia hra tohto roku. Snáď ani nemusím zdôrazňovať, že reč je o produkte firmy Valve - Half-Life 2 - najlepší vo všetkých smeroch. Half-Lifu 2 nezabránilo nič v prevalcovaní takých peciek ako Doom 3 od id Softu, Unreal Tournament 2004 od Digital Extremes alebo graficky úchvatného Far Cry-u od CryTeku. Hry na druhom a treťom mieste boli vzdialené od Olympu rozdielom triedy, na druhú stranu bola i za nimi obrovská priepasť, deliaca víťaznú trojicu od ďalších hier. Za pozornosť stoja všetky tituly, avšak kráľom môže byť len jeden a tým sa zaslúžene stal Half-Life 2. Doom 3 po počiatočnom šoku z jeho vydania spôsobil obrovskú eufóriu, ale nakoniec hra doplatila na príliš veľkú formu akčnosti. Na multiplayerovom poli po celý rok žiarilo tretie pokračovanie Unreal Tournamentu a nádherné ostrovy ako z katalógov cestovných kancelárií nám predviedol Far Cry. Okrem týchto najhlasitejšie ospevovaných titulov sme si užívali pekelnú akčnosť v podobe Painkillera a je preveľká škoda, že sa až na záver objavilo interaktívne spracovanie známeho filmu The Chronicles of Riddick.

Nominované FPS roku 2004:

Half-Life 2

Doom 3

Far Cry

Unreal Tornament 2004

Painkiller

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Medal of Honor: Pacific Assault



Najlepšia akčná hra roku 2004:

1. Prince of Persia: Warrior Within

2. Tom Clancy´s Splinter Cell: Pandora Tomorrow

3. Silent Hill 4



Kvalitných akčných hier sa nám urodilo dostatočne veľké množstvo, aby bola situácia dostatočne vyrovnaná, ale prvé miesto napokon s miernym náskokom získal temne ladený Princ of Persia: Warrior Within pred takticky zameraným Tom Clancy´s Splinter Cell: Pandora Tomorrow a japonským hororom Silent Hill 4. Každá hra z víťaznej trojice je žánrovo odlišná a preto sa dá, so zažmúrenými očami, povedať, že každá hra je víťazom vo svojom obore. Poradie na ďalších miestach bolo neuveriteľne vyrovnané (stačí sa pozrieť na nominácie) a určite sami uznáte, že vytvorenie úspešnej trojice je obtiažna záležitosť. Za príjemné prekvapenie môžeme považovať zlepšujúcu sa kvalitu konzolových konverzií a prítomnosť všetkých odnoží akčných hier - taktické, "zakrádacie", hororové i klasické arkádové.

Nominované akčné hry roku 2004:

Prince of Persia: Warrior Within

Tom Clancy´s Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Silent Hill 4

Full Spectrum Warrior

Hitman: Contracts

True Crimes: Streets of LA

The Suffering

Thief: Deadly Shadows

Legacy of Kain: Defiance



Najlepšia strategická hra roku 2004:

1. Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth

2. The Sims 2

3. Rome: Total War



So strategickými hrami sa v tento rok roztrhlo vrece, o čom svedčí i dlhý zoznam nominácií, ale najlepšou sa, bez väčších problémov, stala real-time stratégia z prostredia fantasy sveta Pána Prsteňov: Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth. Grafická príťažlivosť (úchvatné scenérie, prepracovaná animácia veľkých armád), výborná hrateľnosť a prepracovaný príbeh nenechali nikoho z nás na pochybách, že práve ona si zaslúži titul najlepšia stratégia. Na druhej priečke skončili úspešný The Sims 2 od Maximu a kúpou tejto hry nič nepokazíte, ale to už istotne sami dobre viete. O tretie miesto bojovali dva odlišné typy RTS, napokon sa víťazom stal Rome: Total War pred akčnejšie ladeným Warhammerom 40.000: Dawn of War. Ani ďalšie nominované tituly nepatria medzi slabšie hry a záleží len na vašom vkuse, čo si vyberiete. Pelotón stratégií úspešne dopĺňajú náročnejšie tituly z prostredia druhej svetovej vojny (Codename: Panzers a Desert Rats vs. Afrika Korps) a určite sa nestratia ani klasiky (Ground Control 2, RollerCoaster Tycoon 3, Armies of Exigo). Výborným štartom je prítomnosť originálneho Perimetra, ktorý sa dokázal presadiť v najväčšej konkurencii za posledné roky.

Nominované stratégie roku 2004:

Codename: Panzers

Ground Control 2: Operation Exodus

Kohan II: Kings of War

Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth

Rome: Total War

Warhammer 40.000: Dawn of War

The Sims 2

Singles

RollerCoaster Tycoon 3

Sid Meier´s Pirates!

Perimeter

Armies of Exigo

Desert Rats vs. Afrika Korps

Castle Strike



Najlepšia RPG hra roku 2004:

1. Sacred

2. Vampire - The Masquerade: Bloodlines

3. Kult: Heretic Kingdoms



RPG sucho sa konalo aj v tento rok a hoci sme sa napokon dočkali až dvojice kvalitných hier, nebolo príliš z čoho vyberať. Sacred ako nástupca Diabla 2 nám padol najviac do noty, no príliš nezaostával ani upírsky Vampire - The Masquerade: Bloodlines, ktorý mal možno tú smolu, že sa objavil až na sklonku tohto roku. Mikrosúboj 2D vs. 3D z pohľadu grafiky tak vyhrala nemecká hra od Ascaronu. Na treťom mieste sa prekvapujúco umiestnila slovenská hra Kult: Heretic Kingdoms a v poslednej chvíli tak odsunula na zemiakovú pozíciu Beyond Divinity. RPG rubrika sa nám začína po(s)tupne zmenšovať a hoci víťazná dvojica patrí medzi najlepšie hry tohto roku, zbytok patrí len do mierneho nadpriemeru.



Nominované RPG roku 2004:

Vampire - The Masquerade: Bloodlines

Sacred

Beyond Divinity

Kult: Heretic Kingdoms

Blade & Sword



Najlepšia adventúra roku 2004:

1. Syberia 2

2. Moment of Silence

3. Atlantis Evolution



Hoci sme sa v tento rok dočkali viacerých adventúr, kvalitatívne to nebolo to pravé orechové, nič to však nemení na kvalitách hier umiestnených v prvej trojke našeho rebríčku. Syberia 2 s prehľadom získala najvyššie ocenenie a každý, kto to s hraním adventúr myslí vážne, už ma prvý i druhý diel dávno za sebou. Spomienky na putovanie slečny Walkerovej nám zostane navždy zaryté v srdci. Druhé miesto obsadila neznáma, ale kvalitná hra Moment of Silence a musíme House of Tales pochváliť za prededený výkon a príjemne mrazivú atmosféru a lá Blade Runner. Herná séria Atlantis sa po fiasku s tretím dielom prebudila a Evolution dokazuje, že nepovedala ešte posledné slovo.

Nominované adventúry roku 2004:

Syberia 2

Moment of Silence

Atlantis Evolution

Westerner

Myst IV: Revelation

Jack the Ripper

Return to Mysterious Island



Najlepšia športová hra roku 2004:

1. Pro Evolution Soccer 4

2. NHL 2005

3. NHL Eastside Hockey Manager



Športovým hrám donedávna kraľovali produkty firmy EA Sports, ale všetko sa mení v roku 2004 sa v prvej trojke uchytila len hokejová simulácia NHL 2005 (možno preto, že hokej nemá žiadnu konkurenciu) a na prvé miesto museli pustiť futbalového kráľa Pro Evolution Soccer 4, ktorého útok na čelné pozície sa dá porovnávať s rýchlosťou a technikou Ronaldinha. Tretie miesto patrí prekvapujúco, ale právom, hokejovému manažéru NHL Eastside Hockey Manager a autor článku pri ňom trávi ešte stále niekoľko hodín týždenne. Futbalová Fifa v tento rok nepresvedčila a futbalové manažéry prišli až na sklonku roka a na ich potrebné preštudovanie sme nemali čas.

Nominované športové hry roku 2004:

Pro Evolution Soccer 4

NHL 2005

Total Club Manager 2005

NHL Eastside Hockey Manager

Football Manager 2005

Fifa Football 2005



Najlepšia závodná hra roku 2004:

1. Need for Speed: Underground 2

2. Colin McRae Rally 2005

3. Richard Burns Rally

Závodné hry si dlhší čas udržiavajú vysoký štandart, ale tento ročník dopadol nad všetky na všetky naše očakávania a objavil sa dostatok titulov z každého rožku. Prvé miesto získali akčné závody s príchuťou tuningu - Need for Speed: Underground 2, na druhom skončilo pre širšiu verejnosť prístupnejšie rally - Colin McRae Rally 2005 a bronzovú priečku získala hardcore simulácia rally - Richard Burns Rally. Svoje miesto si medzi pretekmi nájdú i autíčka v podobe Trackmanii, ale tá už na stupeň víťazov nedosiahla.



Nominované závodné hry roku 2004:

Colin McRae Rally 2005

Need for Speed: Underground 2

Richard Burns Rally

Trackmania

Xpand Rally

TOCA Race Driver 2: The Ultimate Racing Simulation



Najlepší datadisk roku 2004:

1. Call of Duty: United Offensive

2. Neverwinter Nights: Hordes of Underdark

3. Vietcong: Fist Alpha



Datadisky slúžia na predĺženie herného zážitku získaného pri hraní úspešného titulu a v tento rok sme našli na hernom nebíčku dosť herných prídavkov, avšak ich kvalita nebola až tak vysoká ako sme zvyknutí z predchádzajúcich rokov. Call of Duty: United Offensive získal ocenenie vďaka svojej chytľavosti. Ďalšie datadisky boli kvalitné, ale okrem úvodnej trojice sme nenatrafili na nič podstatne zaujímavé.



Nominované datadisky roku 2004:

NeverWinter Nights: Hordes of Underdark

Painkiller: Battle out of Hell

Call of Duty: United Offensive

Hidden & Dangerous: Sabre Squadron

Tom Clancy´s Rainbow Six 3: Athena Sword

Vietcong: Fist Alpha

Najhoršia hra roku 2004:

1. Universal Combat

2. Athens 2004

3. Knight Rider 2



Tienistou stránkou vyhlásení najlepších hier je u nás i titul najhoršia hra. Už len hry v nominácií nestroja ani za okatý pohľad, "víťazná trojica" nás stále straší v pokľudných snoch. Universal Combat od Dereka Smarta prekročil všetky normálne medze a jeho vesmírny simulátor si nezaslúži pomenovanie hra. Olympijské hry v Aténach boli v tento rok športovým sviatkom, ale ich prevedenie na PC dopadlo viac než otrasne. Knight Rider 2 od Davilexu sa síce trochu zlepšil, ale stále sa dostal do našej nominácie.

Nominované najhoršie hry roku 2004:

Conter Strike: Condition Zero

Dragon´s Lair 3

Universal Combat

Athens 2004

Spiderman 2

Catwoman

Knight Rider 2



Veríme, že ste s našimi víťazmi aspoň čiastočne zhodli a ak máte na niektorú nomináciu iný názor ako naša redakcia, nie je nič ľahšie ako prispieť slušným spôsobom do diskusie. Čakáme na vaše rebríčky a teraz sa už s kľudom môžeme optimisticky pozerať na rok 2005. Určite sa bude čo hrať.