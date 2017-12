Silent Storm: Sentinels – z vojaka žoldnier

30. dec 2004 o 11:50 Mário Dubec

Koncom minulého roka sa objavila na hernej scéne vynikajúca akčná RPG z obdobia druhej svetovej vojny – Silent Storm (S2). Nival Interactive sa rozhodlo doplniť a mierne prepracovať svoju hru a tak vydalo tento rok datadisk pod názvom Silent Storm – Sentinels (S3). Čo vám tento datadisk môže ponúknuť a či vyriešil chybičky krásy z pôvodnej hry sa dozviete v tejto zhrňujúcej recenzii.

Silent Storm je veľmi dobre spracovaná ťahovo-realtimeová RPG využívajúca prvky z asi všetkých známejších RPG od Diabla 2 cez Fallout, Commados až k Jagged Alliance. Tento na prvý pohľad prehnaný guláš dokázali tvorcovia vynikajúco dochutiť a premiešať, takže výsledkom je jednoliata hra.

Pôvodný Silent Storm sa odohrával v období druhej svetovej vojny. Mohli ste hrať kampaň klasicky za spojencov alebo členov Osi. Naproti tomu v datadisku ste už vyslúžilý vojak v rokoch 1946-1947, ktorý nemá čo robiť a preto, aby si zarobil a využil nadobudnuté schopnosti, pripojí sa k frakcii Strážcov, bojujúcich proti teroristickej organizácii Thorove kladivo. Štýlom Diabla 2 si vyberiete v úvodnej obrazovke národnosť a s ňou aj typ hlavnej postavy (vojak, ženista, ostreľovač, skaut, lekár a technik). Postavy sú do značnej miery vyrovnané a keďže si neskôr najmete ďalších ľudí do týmu, je asi jedno, akú zvolíte hlavnú postavu (samozrejme pokiaľ sa s ňou nechcete stotožniť). Dôležitosť technika sa zvýšila hlavne vďaka realistickému poňatiu „náradia“, s ktorým bojujete (zbrane sa občas zaseknú, autá pokazia a pod.)

Najvýraznejší rozdiel oproti pôvodnej hre je pridanie peňazí. Tie získavate za splnenie vedľajších úloh, predaj zozbieraných zbraní od nepriateľov a nakoniec najväčšie obnosy za plnenie hlavných úloh. No a na čo ich potrebujete? Na najatie ďalších členov, nákup a opravu zbraní, na muníciu a zlepšovanie vlastností a schopností postáv. Veľkou výhodou je to, že než opustíte lokalitu misie, ponúkne vám hra možnosť zozbierať všetky nájdené predmety – nemusíte pobehovať po celej mape a zbierať ich manuálne.

Postavy tvoria jednu z hlavných zložiek stratégie. Každá postava má 6 vlastností (sila, inteligencia, obratnosť, život, akčné body a schopnosť vyhnúť sa útoku). Okrem toho, že si ich zlepšenie môžete „kupovať“, sami sa rozvíjajú počas hrania. Ďalej je tu spoločných 10 schopností. Pre ne platia tie isté pravidlá ako pre vlastnosti, akurát sa rozvíjajú podľa toho, či ich využívate alebo nie. Okrem ich rozvoja aj slabnete v tých nevyužívaných (napr. ak 10 levelov jedna postava ani raz nič nehodí, zabudne aj hádzať :). Nakoniec sú tu špeciálne schopnosti – každý typ postavy má vlastné a rozvíjajú sa náväzne na seba s použitím bodov za zvýšený level (úplne ako Diablo 2). Výsledkom je veľká variabilita tímov a ich taktík. Poteší aj prítomnosť štatistík pre každú postavu a jej životopis.

Úlohy dostávate vo veliteľskom centre Strážcov v Londýne. Z neho sa vždy prenesiete na mapu Európy po ktorej sa môžete pohybovať voľne ako vo Fallout Tactics: BOS. Občas aj narazíte na zatúlaných nepriateľov. Z miesta misie môžete odísť len po splnení primárnych úloh. Rozmanitosť úloh je väčšia ako v pôvodnej hre aj spôsob splnenia úloh je ponechaný viac na vás.

GRAFIKA 9 / 10

Grafické spracovanie datadisku je také isté ako pôvodnej hry (samozrejme 3D). Berte to však ako kompliment. Realistickosť prostredia, detailnosť textúr, spracovanie real-time tieňov a využitie fyziky je na vyššej úrovni než vo väčšine FPS (podotýkam, že engine je z druhej polovice roka 2003). Možnosť strieľať takmer cez všetko, deformujete a demolujete prostredie, animácie postáv využívajú ragdoll systém...všetko prvky, ktoré nájdete skôr v FPS štýlu Max Payne 2, Painkiller, či Far Cry. Takisto pekne sú spracované aj výbuchy (zároveň sú ich účinky realistické). Je to proste krása. Nemusíte sa báť jednotvárnosti lokalít. Hardware sa vám tiež veľmi nezadýcha – engine prešiel miernou optimalizáciou. A ak ho máte slabší, široké možnosti nastavenia grafiky vám pomôžu doladiť hru do plynulých frame-ov. Občasnému seknutiu pri rolovaní sa však nevyhnete.

INTERFACE 8 / 10

Je veľmi prehľadný a všetko má nápovedu. Napriek tomu, že klávesové skratky mohli byť aj lepšie využité, nezhoršuje to ovládanie, akurát sa nabeháte s myšou po obrazovke. Nepotrebujete však rýchle reakcie – priebeh bojov ostal v ťahovom móde. Lokality nie sú veľmi rozsiahle, takže mapu vám netreba. No a na niektoré zahrabané veci prídete proste hraním. Zhrnuté – máte stále o všetkom prehľad.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Vďaka slobodnejšiemu prístupu k misiám a ich väčšej rozmanitosti sa zvýšila. Už nebudete len vyvražďovacím tímom. Občas totiž treba vykonať nejakú tu akciu v tichosti. A množstvo vedľajších úloh v jednej misii vytvára zaujímavú výzvu. Tak napríklad v jednej zdanlivo ľahkej misii máte nájsť archívne záznamy, ale ako vedľajšiu úlohu dostanete zabitie veliteľa. Ten vám však vždy ujde, ak sa neposnažíte.

Jednou z vytýkaných chýb pôvodnej hry bola dĺžka ťahov nepriateľa. Občas som si popri hraní ešte čítal aj nejakú knihu... U SSS to nie je ešte dokonalé, no polepšili sa. Ktosi by mohol argumentovať, že to svedčí o kvalite umelej inteligencie. Ale je to skôr chyba málo doladeného skriptu.

MULTIPLAYER

Za bežných okolností by som neprítomnosť multiplayer-u nijako nehodnotil, tentoraz však robím výnimku. Keď nebol v pôvodnej hre, dalo sa to odpustiť. Ale keď nie je ani v datadisku, zdá sa, ako keby túto oblasť tvorcovia prosto ignorovali. Pritom je to naozaj škoda. Pri single-player misiách síce strávite „pár“ hodín, ale už samotná povaha hry si pýta multiplayer. Nuž, nikto nie je dokonalý.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Realistickosť prostredia nie je len po grafickej, ale aj po zvukovej stránke vynikajúco spracovaná. Výbuchy a výstrely znejú naozajstne. Takisto počujete aj odlietavanie trosiek alebo šuchnutia guliek o kov resp. múry. Napokon aj hlášky jednotlivých postáv sú príjemným spestrením a často aj pobavia, napr. keď pri ostreľovaní váš vojak netrafí, začne sa občas vyhovárať :)

HUDBA 4 / 10

Pri kvalite zvukových efektov ma zaráža nekvalita hudby. Resp. hudba je aj celkom kvalitná, len jej je málo, zúfalo málo. Ak nejakú melódiu započujete, je to skôr náhoda. A nepostrehol som ani nijakú zákonitosť, kedy hudba začne hrať a kedy nie. Znova jedna z chybičiek, ktorú tvorcovia nenapravili.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Vo všeobecnosti musím umelú inteligenciu pochváliť. Nepriatelia sa krijú, načúvajú, striedajú zbrane, spolupracujú, niekedy vyčkávajú, inokedy sa premiestňujú a keď uznajú za vhodné, ustúpia. Na výber sú tri stupne náročnosti a napriek šikovným a prefíkaným nepriateľom si zahrajú aj začiatočníci – pravdaže s častým nahrávaním a ukladaním pozície.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Ešte pred zhodnotením vyzdvihnem pár detailov. Rozsiahlou zložkou hry sú zbrane. Je ich okolo stovky, všetky sú dobové s podrobnými charakteristikami. Je to naozaj pôžitok a asi ani nestihnete všetky odskúšať. Pozitívom je dostatočne voľný pohyb postáv po prostredí – lezú cez okná a zábradlia, vyliezajú na stoly či autá a interaktívnosť predmetov je tiež na vysokej úrovni – odhŕňanie záclon, rozbíjanie okien a pod. Strategickou výhodou sú široké možnosti vedenia boja – rôzne módy streľby, pohybu, postoja, vplyv osvetlenia na presnosť, možnosť útočiť na rôzne časti tela (lepšie raz do hlavy ako trikrát do nohy). Fanúšikovia Silent Storm-u a vôbec akčných RPG by tento datadisk jednoznačne mali mať. Tí, ktorí SS (pekná skratka - pozn. kordi) pre jeho chyby odmietli, možno teraz zmenia názor... Okrem spomínaných nedoriešených chybičiek je tu však ešte jeden detail – SSS si bez SS nezahráte, takže buď všetko alebo nič. Osobne odporúčam všetko!