Čo by si v roku 2005 želali vedci

30. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Novoročným želaním Brandona Wainwrighta z Queenslandskej univerzity je pestrý papagáj, ktorý by mu sedel na pleci a chránil ho pred zbytočnými informáciami. FOTO - ČTK



Koncom decembra médiá tradične oslovujú celebrity a pýtajú sa: Čo by ste želali v Novom roku sebe či iným? To isté urobil prestížny britský časopis Nature medzi vedcami. Predkladáme vám ich odpovede.

"Katastrofické preusporiadanie dosiek zemskej kôry, alebo tvorivú legislatívu, aby sa Kalifornia končila na západnom okraji Bostonu."

George Daley, výskumník kmeňových buniek, Harvardova univerzita (USA).

Federálne financovanie výskumu kmeňových buniek V USA obmedzuje zákon. V Kalifornii však naň referendom schválili štátne peniaze (Harvardova univerzita sídli na opačnej strane USA, v Cambridgei v štáte Massachusetts, západne od Bostonu.)

"Otvorený vstup do Ameriky."

David Baltimore, rektor Kalifornského technologického inštitútu (USA).

Ani tohto roku sa totiž do USA nedostalo veľa bezúhonných vedcov. A prvý raz za vyše tri desaťročia klesol počet tamojších zahraničných študentov. Zatiaľ z toho ťažili najmä Veľká Británia, Austrália a Čína. Pritom rastúca konkurencieschopnosť Európy a Ázie čoraz viac ukazuje, že momentálny primát USA vo výskume nie je zaručený.

"Vakcínu proti malárii, ktorá naozaj funguje a je dosť lacná aj pre africké deti."

Gustav Nossal, imunológ, Melbournská univerzita (Austrália).

Osobitne sľubné sú testy látky RTS,S/AS02A v teréne, prebiehajú aj ďalšie. Zostáva však veľa práce.

"Dva plazmové experimenty namiesto jedného."

Gerald Navratil, plazmový fyzik, Kolumbijská univerzita (USA).

Cieľom medzinárodného projektu ITER je postaviť vodíkový fúzny reaktor. Šiesti partneri projektu Rusko, Čína, Južná Kórea, Japonsko, USA a EÚ sa však nevedia dohodnúť, či bude stáť vo Francúzsku, alebo v Japonsku.

"Definitívnu génovú liečbu nejakej rozšírenej choroby, využiteľnú pri rade iných."

Mark Kay, výskumník génovej liečby, Stanfordova univerzita (USA).

Tohto roku génová liečba začala opäť naberať dych po obťažnom období, zapríčinenom niektorými neúspechmi.

"Veľkorozpočtový hollywoodsky film, ktorý urobí z vedcov nové idoly dnešnej mládeže a rozvíri vlnu jej záujmu o kariéru vo vede. Rockové hviezdy, televízni herci a športovci by mali ísť nabok!"

Francis Collins, riaditeľ, Národný ústav pre výskum ľudského genómu (USA).

"Zaručenie pokoja, bezpečnosti a slobody myslenia pre vedcov a výskumníkov v tých oblastiach sveta, ktoré trpia politickou nestabilitou."

Radwan Bakarat, výskumník rastlín, Hebronská univerzita (Palestínska samospráva).

"Hranicu, kde zhoria tie idiotské nové zdravotnícke a bezpečnostné predpisy, podľa ktorých si musím obliecť kozmický skafander, kým vstúpim do pavilónu pokusných zvierat, aby som skúmal svoje kurence."

Steven Rose, neurovedec, Otvorená univerzita (Veľká Británia).

"Moje želanie? ET, zavolaj mi!"

Louis Friedman, výkonný riaditeľ medzinárodnej Planetárnej spoločnosti so sídlom v USA.

Hlavným cieľom kozmického výskumu je hľadať mimozemský život. Dnes to však robia skôr mimovládne ako vládne organizácie.

"Pevný záväzok Európskej komisie, že vyčlení dosť peňazí pre Európsku výskumnú radu bez ohľadu na to, či bude celkový rozpočet EÚ na výskum zdvojnásobený, alebo nie."

Erwin Neher, biofyzik, Ústav Maxa Plancka pre biofyzikálnu chémiu (Nemecko).

"Nájsť pri vzorkovaní DNA oceánskych mikróbov gény, ktoré ľahko a lacno produkujú zaujímavé uhľovodíky tak, aby to pomohlo odstrániť závislosť sveta na uhlíkových palivách."

Craig Venter, Vedecká nadácia Craiga Ventera (USA).

"Želal by som si objaviť život na Marse. Marťanov azda odhalíme podľa ich prdov."

Roger Buick, geológ, Washingtonská univerzita (USA).

Narážka na to, že sondy i pozemské ďalekohľady odhalili metán v atmosfére Marsu. Treba sa pozrieť aj po sírovodíku.

"Aby vláda zobrala vážne návrhy vedcov ohľadne budúcnosti výskumu, takže Francúzsko by sa opäť stalo atraktívnym miestom pre mladých vedcov."

Alain Trautmann, bunkový biológ a vodca bezprecedentnej revolty bádateľov proti vedeckej politike francúzskej vlády.

"USA želám, aby tromfli Európu a zvyšok sveta analógiou projektov Manhattan a Apollo, smelou iniciatívou do 50 rokov zbaviť energetický systém uhlíku."

Stefan Rahmstorf, odborník na modely klímy, Postupimský ústav pre výskum dopadov klimatických zmien (Nemecko).

"Právne presadzovanie zásady z Hippokratovej prísahy Predovšetkým nepoškodiť, aby sa zabezpečila zodpovednosť všetkých lekárov a vedcov za porušenie etických štandardov."

Vera Sharavová, predsedníčka, Aliancia pre ochranu humánneho výskumu (USA).

"Rád by som pokračoval vo svojich experimentoch, ktoré pomáhajú ľuďom s dyslexiou a Parkinsonovou chorobou, bez toho, že by ma znepokojovali extrémistickí ochrancovia práv zvierat."

John Stein, neurovedec, Oxfordská univerzita (Veľká Británia).

"Pestrého papagája, čo by mi sedel na pleci a zakaždým, keď si prezerám nové dáta, zaškriekal do ucha: 'Čo to naozaj znamená? A je to dôležité?'"

Brandon Wainwright, genetik skúmajúci človeka, Queenslandská univerzita (Austrália).

"Vyvinutie molekuly, ktorá vyvolá produkciu široko reaktívnych protilátok, neutralizujúcich HIV."

Anthony Fauci, riaditeľ, Národný ústav pre alergiu a infekčné choroby (USA).

"Ovládač času. Dovoľoval by - aspoň subjektívne - zvyšovať, znižovať alebo zastavovať tok času. Myslím, že takto účinkujú drogy."

Arthur Clarke, autor sci-fi (Srí Lanka).

"Čelíme rastúcemu riziku nových infekcií. Želám si nepretržitú bdelosť a zdroje na boj s touto hrozbou prostredníctvom dobrej vedy, prieskumu a prístupu k verejnosti založeného na vede, nie na politike."

Paul Tam, výkonný prorektor, Hongkonská univerzita (Čína).

"Päť minút s Charlesom Darwinom, alebo aspoň moderné genómové laboratórium pre Výskumnú stanicu Charlesa Darwina na Galapágach."

Hunt Willard, genetik, Dukeova univerzita (USA).

"Funkciu kontroly pravopisu eurospeakovej angličtiny, ktorú si v počítači pridám k britskej a americkej. A výkladový slovník euroslov."

Anonym na margo nových formulárov žiadostí o granty európskeho Rámcového programu výskumu, obsahujúcich záhadné neologizmy.