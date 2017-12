Novou adventúrou na obzore je Keepsake

29. dec 2004 o 13:56 Ján Kordoš

Celé putovanie sa točí okolo študentky Lydie, ktorá sa chystá do renomovenej magickej školy Dragonsville ako prváčka a hoci sa na tento deň veľmi tešila, po príchode jej do smiechu rozhodne nie je. Celá škola je prázdna a nevie nájsť ani jednu živú dušu. Najhoršie na tom všetkom je, že Lydia nevie nájsť na Dragonsvillskej univerzite svoju najlepšiu priateľku Celestu. Hlavnou úlohou je nájsť kamarátku a spoločnosť bude hrdinke robiť drak Zak, momentálne zakliaty do vlka. Istotne nepôjde o klasickú detektívku a svedčí o tom aj bábika, ktorú Lydia dostala od Celesty pred ôsmymi rokmi a pri dotyku s ňou sa hlavná postava odoberie do spomienkového sveta jej najlepšej priateľky.

Spojenie fantasy sveta a inteligentných dialógov vo vyrenderovanom prostredí s trojrozmernými postavami nám rozhodne nie je ukradnuté, hlavne ak obrázky z hry vyzerajú celkom dobre. Novinkou bude druh nápovedy, ktorý neskúseným (prípadne zaseknutým) hráčom poradí ako ďalej a veríme, že to nepokazí celú hru. Hinty samozrejme nemusíte využívať, ide len o akýsi druh návodu vnoreného priamo do hry. Keepsake síce nemá ešte distribútora, ale Wicked Studios plánujú hru vydať v polovici budúceho roku i napriek tomu. Dúfame, že sa im to podarí.

Zdroj: Adventure Gamers, Tiscali Games