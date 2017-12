Prepíšte históriu s Empire Earth 2

29. dec 2004 o 11:52 Ján Kordoš

Empire Earth 2 ukrýva v sebe obrovský potenciál, stačí si prejsť základné informácie o titule. Stať sa najväčším vládcom planéty nie je snom len nedoceneného maliara so smiešnymi fúzikmi a hlavným cieľom k úspešnému naplneniu sa prebehnete cez 15 epóch, čítajúcich celkovo 10.000 ročnú históriu našej Zeme. Príbeh sa postupne rozvíja v 3 rozsiahlych kampaniach. To by však bolo príliš málo na to, aby sa Empire Earth 2 stala najlepšou stratégiou za rok 2005 a preto pre nás Mad Doc prichystali aj ďalšie vylepšenia.

Nové jednotky, budovy a technológie určené na výskum neprekvapia nikoho, rovnako ako lepšie technické spracovanie. Poteší až 14 rozličných národov, pričom bude mať každý charakteristické jednotky, svoju stratégiu a zameranie na určité technológie. Umelá inteligencia protivníka bude dynamická, dokáže sa učiť z prehraných súbojov a adaptovať sa na vzniknutú situáciu, teda ak sa vám nedarí, nebude počítač zbytočne pumpovať na vašu základňu ďalšie a ďalšie naskriptované hordy jednotiek, ale vás nechá vydýchnuť. Príjemným spestrením bude určite vplyv poveternostných podmienok na jednotky. Hmla zníži viditeľnosť, snehová fujavica postup a hráč tak bude musieť prispôsobiť svoju taktiku vrtochom prírody. Dôležitým aspektom, zvyšujúcim uvažovanie pri taktike budú aj hranice a funkcia miest, teda niečo podobné ako v Rise of Nations (a datadisku Thrones and Patriots). Vami ohraničené územie bude patriť len vašemu národu a nemusíte sa tak deliť o suroviny so súperom, ale len do chvíle, kým sa nerozhodne si ich násilnou formou privlastniť.

Mohol by som ešte dlho hovoriť o multiplayer módoch alebo prepracovanom vývojom strome alebo bojových formáciach, ale to všetko sa dnes berie ako samozrejmosť pri AAA titule, akým sa Empire Earth 2 zrejme stanú.