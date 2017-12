Shrek 2: Team Action – konečne dobrá filmová konverzia

29. dec 2004 o 11:20 Marián Kluvanec

Srdce hráča len zaplače nad mnohými nepodarkami podľa filmových licencií. Komiksovo-herné leto nám nijakú zmenu neprinieslo, neexceloval ani polygónový Shrek 2: The Game, ktorý bol hrateľný tak akurát. O to väčší bol môj strach z titulu Team Action, ktorý mal opäť priniesť Shreka na naše monitory. A čuduj sa svete, máme tu skvelú behačku s akčnými prvkami na PC!

Presnejšie by bolo: skvelú akciu s prvkami behačky a občas aj adventúry. Ale nech. Predsa len tých plošiniek sa tu zopár nájde a postavičky sú výsostne rozprávkové. A to vám poviem, že grafika sa oproti predchodcovi riadne zmenila a charaktery vyzerajú naozaj ako z filmu! Ešte aj animácia prešla totálnym fejsliftingom, ale o tom potom, v jednotlivých položkách hry.

Team Action mapuje dej filmovej dvojky podobne ako pôvodná behačka Shrek 2: The Game s niekoľkými rozdielmi. Uvedie totiž hráčov do odbočujúcich dejových liniek popri tej hlavnej, všetkým známej. Budete napríklad oslobodzovať trpaslíkov z klietok, zabojujete si s bandou Robina Hooda z jednotky, našturmujete ježibabin dom, pobijete sa s rytiermi, zničíte pár slimákov, zachránite slepé myši a čakajú na vás aj atraktívne minihry a rôzne prekvapenia... Adrenalínový let na drakovi vás dostane, budete ho opakovať možno aj niekoľkokrát za sebou bez ohľadu na to, že ste ho už dávno úspešne absolvovali. Ale najtutovejšie je aj tak spievanie s princeznou Fionovou, ktorá obstará takýmto spôsobom potravu pre jednu epizódnu postavu. Musíte včas stláčať správne tlačidlá, aby Fiona vylúdila tie správne tóny a vtáky jej „odpovedali“. Poznáte to z filmu: ku konci notoricky známej melódie ťahá babizňa tak vysoko, až všetci okrídlenci puknú.

Dôležitým pri ovládaní štvorčlenného tímu je kooperácia – na všetko využívate inú postavu. Medzi Shrekom, Oslíkom, Fionou a ďalšími známymi menami ľahko prepínate a vyberáte tú, ktorá sa hodí na aktuálnu viac-menej logickú hádanku. Keby bol S2: TA sexuálnou polohou, tak si poviete, že je princípom jednoduchá, ale za to príjemná, originálna, tantricky orgazmická. To snáď hovorí za všetko.

GRAFIKA 7 / 10

Možnosť zoomovania vám umožní hrať s prehľadom aj na efekt zároveň a tak nič nestojí v ceste kochaniu sa skvelou grafikou. Farebnosťou sa jej rovná asi len Harry Potter 2, detailnosťou je na tom Shrek dokonca o čosi lepšie. Hrdinovia sú autentický a Gingerbreadman (ten malý zlatý s lentilkami) vás celkom iste dostane!

INTERFACE 7 / 10

Nešetrím hviezdičkami, lebo s gamepadom je to lahodná prechádzka ružovou záhradou, kde vás tŕne neposlušnej kamery pichnú len veľmi zriedka. Devízami sú teda zvládnuté ovládanie (na pomery PC) aj dobrá kamera (niekedy vás vezme na filmovú jazdu herným svetom, až sa vám z toho zakrúti hlavaaaaaa....;).

HRATEĽNOSŤ

7 / 10

MULTIPLAYER

Akosi som ho tu neobjavil. Mmm... :-(

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Ale áno, aj táto zložka sa vymyká hrubému priemeru – aj keď popravde, so zvukmi sa vám môže vyskytnúť nasledovný problém: aj po stíšení hudby budú príliš tiché. Samozrejme, to uberá atmosfére bojov. Preto len tri hviezdy a trhlina v mojom konečnom dojme z hry.

HUDBA 7 / 10

Akože by to bolo v rozprávkovej hre bez rozprávkovej hudby? Veľké muzikálne experimenty nečakajte, „len“ kvalitnú, milú hudbu plnú heroických nápevov a chytľavých melódií.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Skriptoši sú stále štandard v behačkách a mlátičkách, ale nevadí, hlavne že je pohoda. :-)

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Tento titul je vhodný pre každého, kto sa chce zasmiať, precvičiť si reflexy, angličtinu, čiastočne aj logické myslenie. Ale hlavne tie reflexy... Máme tu interaktívny film, film v hre, ale hlavne hru podľa filmu. A k tomu dobrú, akčnú, priamočiaru, originálnu. No konečne!